'Ukrayna ile transit krizinden endişe duyan Moldova, TürkAkım'a yoğun ilgi gösteriyor'

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Radyo Sputnik’e demecinde Moldova’nın TürkAkım doğalgaz boru hattı projesine yoğun ilgi duymasının nedenlerini anlattı.
Grivaç, "TürkAkım kesinlikle hem Türkiye’ye, hem de güneydoğu Avrupa’ya Rus gazının tedarikinin güvenliğini önemli ölçüde arttıracak. Bu boru hattı devreye alındıktan sonra Avrupa’nın bu bölümünde, örneğin 2009’da yaşanan sorunlar artık söz konusu olmayacak. O zaman Ukrayna topraklarından geçen Trans-Balkan doğalgaz boru hattı üzerinden gaz alan ülkeler, Ukrayna üzerinden gaz transiti kesildiğinde çok büyük sorunlar yaşamıştı" diye konuştu.
Şu anda Moldova’nın özellikle zor durumda olduğuna dikkat çeken Grivaç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Moldova için durum zor, zira bu ülke şu anda sadece Ukrayna toprakları üzerinden transit gaz alabiliyor. Dolayısıyla eğer transit krizi yaşanırsa, Moldova çok büyük zorluklarla karşılaşacak. Avrupa ülkelerini de, Ukraynalı yetkilileri yeni transit anlaşmasının imzalanması ile ilgili yapıcı bir diyaloğa yöneltmek üzere ciddi bir çalışma bekliyor."
Daha önce Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, TürkAkım doğalgaz boru hattının ilk kolunun 1 Ocak 2020 itibarıyla devreye alınmasının beklendiğini açıklamıştı.
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