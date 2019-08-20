'Ukrayna ile transit krizinden endişe duyan Moldova, TürkAkım'a yoğun ilgi gösteriyor'

Moldova Ekonomi Bakanı Vadim Brınzan’ın TürkAkım’dan gaz satın almak için Rus doğalgaz devi Gazprom’la görüştükleri yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus uzman Aleksey Grivaç, Ukrayna ile olası bir transit krizinden endişe duyan Kişinev’in bu doğalgaz hattına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Radyo Sputnik’e demecinde Moldova’nın TürkAkım doğalgaz boru hattı projesine yoğun ilgi duymasının nedenlerini anlattı.

Grivaç, TürkAkım’ın gelecekte güneydoğu Avrupa’nın gaz tedariki ileilgili tüm riskleri ortadan kaldırma kapasitesi bulunduğunu vurguladı.

Grivaç, "TürkAkım kesinlikle hem Türkiye’ye, hem de güneydoğu Avrupa’ya Rus gazının tedarikinin güvenliğini önemli ölçüde arttıracak. Bu boru hattı devreye alındıktan sonra Avrupa’nın bu bölümünde, örneğin 2009’da yaşanan sorunlar artık söz konusu olmayacak. O zaman Ukrayna topraklarından geçen Trans-Balkan doğalgaz boru hattı üzerinden gaz alan ülkeler, Ukrayna üzerinden gaz transiti kesildiğinde çok büyük sorunlar yaşamıştı" diye konuştu.

Şu anda Moldova’nın özellikle zor durumda olduğuna dikkat çeken Grivaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Moldova için durum zor, zira bu ülke şu anda sadece Ukrayna toprakları üzerinden transit gaz alabiliyor. Dolayısıyla eğer transit krizi yaşanırsa, Moldova çok büyük zorluklarla karşılaşacak. Avrupa ülkelerini de, Ukraynalı yetkilileri yeni transit anlaşmasının imzalanması ile ilgili yapıcı bir diyaloğa yöneltmek üzere ciddi bir çalışma bekliyor."

TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı boru hattından oluşacak. Bu hatların biri Türk tüketicilerinin ihtiyaçlarına, diğeriyse güney ve güneydoğu Avrupa'daki tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

Daha önce Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, TürkAkım doğalgaz boru hattının ilk kolunun 1 Ocak 2020 itibarıyla devreye alınmasının beklendiğini açıklamıştı.