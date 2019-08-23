'Erdoğan, Rusya'da Putin'le İdlib konusunda uzlaşma sağlamaya çalışacak'

Rus uzman Boris Dolgov, 27 Ağustos'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib konusunda uzlaşma sağlamaya çalışacağını, zira Suriye ordusu ve onları destekleyen Rusya'yla doğrudan çatışma içine girmek istemediğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Boris Dolgov, Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmenin ana gündem maddeleri Suriye ordusu tarafından Türkiye'nin karşı çıktığı operasyonların düzenlendiği İdlib ile Washington ile Ankara arasındaki güvenli bölge anlaşması olacağını ifade etti.

'GÜVENLİ BÖLGE ANLAŞMASININ NEDEN YAPILDIĞINI ANLATACAK'

Erdoğan'ın güvenli bölge anlaşmasının neden yapıldığını ve bunun Moskova'yla daha önce varılan mutabakatlarla ilişkisini anlatacağını kaydeden Dolgov, "Türk liderin bu kadar acil bir şekilde Rusya'yı ziyaret etmesi, Türkiye'nin şu anda Suriye ordusu ve dolayısıyla Rusya'yla çatışmak istemediğini gösteriyor" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ağustos 2019'da Rusya Federasyonu’na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş, görüşmede Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştı.