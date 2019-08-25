Alçı: E-devlette kadına karşı şiddet suçundan yargılananları özel olarak işaretleyin

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'la ilgili kaleme aldığı 'Bu ülkede şiddet değil, erkek problemi var!' başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:
" (...) Yeter! Bu ülkenin erkek şiddeti yeter! Dur diyelim artık! Her gün, birbirini hiç tanımayan ama kadın düşmanlığı konusunda aynı potada buluşan erkeklerin yaptıklarına 'Buraya kadar' diye haykıralım!...
Hakimlere sesleniyorum: Mevcut yasaları işletin! En üst cezaları verin. Kadına şiddeti ağır cezada yargılayın. Tutuksuz yargılamayı unutun…
İŞVERENLER, BU ADAMLARA İŞ VERMEYİN
YETKİLİLER, BU SUÇU İŞLEYENLERİ E-DEVLET'TE DAMGALAYIN
KADINLAR, KOCALARINIZI AFİŞE EDİN
Ey kadınlar bunu sadece sizin gücünüz başarabilir. Nasıl ki erkekler yıllardır kendi suçlarını örtmekte dayanışıyorlarsa, siz de size şiddet uygulayanı, sizi ezeni bezdirmekte, onu toplumun içinde utandırmakta dayanışın.
Kocalarınızı afişe edin. Babalarınızı afişe edin. Sevgililerinizi, patronlarınızı, bölüm şeflerinizi afişe edin. Kol kırılır, yen içinde kalır demeyin. Konuşun! Korkmayın! Korktukça üstünüze geliyorlar. Siz konuştukça onlar sizden korkacak!
(...)
'YİĞİDİM, ASLANIM' DENDİKÇE...
Sevgili dostlar, bu işin bir kez daha adını koymak istiyorum: Bu ülkenin bir 'erkek' problemi var. Bu problem doğuştan başlıyor. 'Yiğidim, aslanım, sen ne yapsan yeridir' denerek büyütülüyor doğan erkeklerin yüzde 90’ı. Elbette hepsi şiddet eğilimli olmuyor ama yapı itibarı ile şiddete meyilli olanlar erkeğin doğal bir kayrılma ve pohpohlanma zırhı ile yetiştiği ortamda palazlanıyor…
Gelin itiraf edin, öfkeyi 'erkekliğin' bir ispatı olarak görmek öğretiliyor bize. Sakin, nazik, tepkisini yumuşak bir şekilde ifade edenlere 'hanım evladı' denerek aşağılanmaya çalışılan bir kültürle artık yüzleşmemizin zamanı geldi de geçiyor!
(...)"
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