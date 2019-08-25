Alçı: E-devlette kadına karşı şiddet suçundan yargılananları özel olarak işaretleyin

Habertürk'te bugünkü köşesinde Emine Bulut cinayetine yer veren Nagehan Alçı iş verenlere, yetkililere ve kadınlara çağrı yaptı. Alçı, "Bu ülkenin bir 'erkek' problemi var. Bu problem doğuştan başlıyor" dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'la ilgili kaleme aldığı 'Bu ülkede şiddet değil, erkek problemi var!' başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

" (...) Yeter! Bu ülkenin erkek şiddeti yeter! Dur diyelim artık! Her gün, birbirini hiç tanımayan ama kadın düşmanlığı konusunda aynı potada buluşan erkeklerin yaptıklarına 'Buraya kadar' diye haykıralım!...

Bunun tek yolu var sevgili dostlar. Tek bir yolu… Şiddeti en ağır cezalara mahkum etmedikçe, bu vandalları, bu vahşileri korkutup, içlerindeki kriminal canavarı hapisle, sosyal baskıyla, işsizlik sopasıyla ezmedikçe duracakları yok…

Hakimlere sesleniyorum: Mevcut yasaları işletin! En üst cezaları verin. Kadına şiddeti ağır cezada yargılayın. Tutuksuz yargılamayı unutun…

İŞVERENLER, BU ADAMLARA İŞ VERMEYİN

İşverenlere sesleniyorum: Sicilinde bu konuda en ufak bir pürüzü olana iş vermeyin. Mevcut çalışanlarınız arasında böyle profiller varsa onları işten çıkarın! İşsizliğe mahkum edin!

YETKİLİLER, BU SUÇU İŞLEYENLERİ E-DEVLET'TE DAMGALAYIN

Devlete sesleniyorum: E-devlette kadına karşı şiddet suçundan yargılananları özel olarak işaretleyin. Onların kimliklerinin ayrılmaz bir parçası olsun bu utanç. Silinemesin. Hastaneye gittiklerinde de, SGK’ya ihtiyaç duyduklarında da karşılarına çıksın. Herkes bilsin.

KADINLAR, KOCALARINIZI AFİŞE EDİN

Ve topluma sesleniyorum: Artık yeter bu kadın düşmanlığı. Kadına şiddet uygulayanı, sadece fiziksel değil, psikolojik şiddet uygulayanı da, eşini, kızını ezeni, aleni hakaret edeni vicdanlarınızda mahkum edin!

Ey kadınlar bunu sadece sizin gücünüz başarabilir. Nasıl ki erkekler yıllardır kendi suçlarını örtmekte dayanışıyorlarsa, siz de size şiddet uygulayanı, sizi ezeni bezdirmekte, onu toplumun içinde utandırmakta dayanışın.

Kocalarınızı afişe edin. Babalarınızı afişe edin. Sevgililerinizi, patronlarınızı, bölüm şeflerinizi afişe edin. Kol kırılır, yen içinde kalır demeyin. Konuşun! Korkmayın! Korktukça üstünüze geliyorlar. Siz konuştukça onlar sizden korkacak!

(...)

'YİĞİDİM, ASLANIM' DENDİKÇE...

Sevgili dostlar, bu işin bir kez daha adını koymak istiyorum: Bu ülkenin bir 'erkek' problemi var. Bu problem doğuştan başlıyor. 'Yiğidim, aslanım, sen ne yapsan yeridir' denerek büyütülüyor doğan erkeklerin yüzde 90’ı. Elbette hepsi şiddet eğilimli olmuyor ama yapı itibarı ile şiddete meyilli olanlar erkeğin doğal bir kayrılma ve pohpohlanma zırhı ile yetiştiği ortamda palazlanıyor…

Gelin itiraf edin, öfkeyi 'erkekliğin' bir ispatı olarak görmek öğretiliyor bize. Sakin, nazik, tepkisini yumuşak bir şekilde ifade edenlere 'hanım evladı' denerek aşağılanmaya çalışılan bir kültürle artık yüzleşmemizin zamanı geldi de geçiyor!

(...)"