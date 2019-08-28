'Rusya ve Türkiye'nin askeri-teknik işbirliği, ABD üzerinde ek baskı oluşturacak'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında askeri-teknik işbirliğiyle ilgili yaptıkları açıklamaları, Sputnik için yorumlayan Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, "Türk tarafının işbirliğini artırma arzusu, ABD'liler için ek baskı unsuru olacak ve bu durum, Washington'un güvenli bölge konusunda daha yumuşak davranmaya teşvik edebilir" dedi.

Şu anda her şeyin Türkiye'ye bağlı olduğunu ve Ankara'nın güvenli bölge kurulmasını istediğini kararlılıkla açıklaması halinde Rusya'dan itiraz gelmeyeceğini anlatan Fitin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuyla ilgili müzakereler zor geçecek ve ne kadar süreceği belli değil. Çok ciddi bir pazarlık yapılacak. Türkiye, güvenli bölgenin derinliğinin 30-40 km olmasını isterken ABD bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla, sorunun çözümü için belirli bir zaman belirtmek zor."

Menbiç'teki durumla birlikte ABD'nin vaatlerini yerine getirme konusunda çok güvenilir olmadığının görüldüğünü kaydeden Rus uzman, Türklerin bunu anladığını ve bu nedenle oyalama halinde operasyon düzenleme tehdidinde bulunduğunu vurguladı.