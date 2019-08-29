Ankara'da seçim sonrası ilk anket

İde Danışmanlık Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (İDESAM) 19-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara merkez ilçeler ve beş çevre ilçede yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği ankete göre Ankaralıların yüzde 66.4'ü Mansur Yavaş yönetiminden memnun olduğunu söyledi.
Ankette, 'Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa Mansur Yavaş'a oy verir misiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde 52.2'si 'Evet', yüzde 33.8’i 'Hayır', yüzde 13.9’u ise 'Kararsızım' yanıtını verdi.
Gazete Duvar'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı çalışmalara ilişkin yöneltilen sorular da ankette yer aldı.
YAVAŞ'IN YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI
Yavaş’ın yolsuzlukla mücadele ve şeffaflıkla ilgili politikalarına katılımcıların yüzde 64.1’i 'Destekliyorum' cevabını verirken, yüzde 22.9’u 'Kararsızım', yüzde 13’ü ise 'Desteklemiyorum' dedi.
İhalelerin canlı yayında izlenebilecek şekilde yapılmasını ise katılımcıların yüzde 71.9’u 'Olumlu', 519’u 'Fikrim yok', yüzde 9’u ise 'Olumsuz' olarak değerlendirdi.
Ankete göre AK Parti'ye oy vermeyi düşünenlerin yüzde 17’si, MHP'ye oy verenlerin yüzde 27.7’si, HDP'ye oy vermeyi düşünenlerin ise yüzde 45.3’ü, CHP'ye oy vermeyi düşünenlerin yüzde 79.2'si, İYİ Parti’ye oy vermeyi düşünenlerin ise 72.8'i Yavaş'ı başarılı buldu.
ANKARA'DA EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ
Ankara’nın sorunlarının ve taleplerinin tespit edilmesi için ilçe bazlı ve detaylı araştırmanın yapıldığı ankette, kentin en önemli sorunu olarak 'ulaşım' konusu ön plana çıktı.
'Ankara’nın en önemli sorunu nedir?' sorusuna katılımcıların yüzde 15.4’ü 'ulaşım', yüzde 14.4’ü 'altyapı', yüzde 12.2’si 'ekonomi', yüzde 9.7’si 'trafik', yüzde 6.3’ü ise 'Suriyeliler' cevabını verdi.
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