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15:19 29 Ağustos 2019
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    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, temmuz ayı üçüncü oturumu Başkan Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.

    Ankara'da seçim sonrası ilk anket

    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Analiz
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    31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Ankara'da ilk memnuniyet anketi yapıldı. Ankaralıların yüzde 66.4’ü Mansur Yavaş yönetiminden memnun olduğunu söylerken, kentin en önemli sorunu olarak 'ulaşım' konusu ön plana çıktı.

    İde Danışmanlık Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (İDESAM) 19-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara merkez ilçeler ve beş çevre ilçede yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği ankete göre Ankaralıların yüzde 66.4'ü Mansur Yavaş yönetiminden memnun olduğunu söyledi.

    © DHA /
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    3 bin 510'u kadın, 3 bin 493'ü erkek 7 bin 3 katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre Yavaş yönetiminden memnun olmayanların oranı ise yüzde 33.6 olarak kayıtlara geçti.

    Ankette, 'Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa Mansur Yavaş'a oy verir misiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde 52.2'si 'Evet', yüzde 33.8’i 'Hayır', yüzde 13.9’u ise 'Kararsızım' yanıtını verdi.

    Gazete Duvar'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı çalışmalara ilişkin yöneltilen sorular da ankette yer aldı.

    YAVAŞ'IN YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

    Yavaş’ın yolsuzlukla mücadele ve şeffaflıkla ilgili politikalarına katılımcıların yüzde 64.1’i 'Destekliyorum' cevabını verirken, yüzde 22.9’u 'Kararsızım', yüzde 13’ü ise 'Desteklemiyorum' dedi.

    © DHA /
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    Belediyeye ait tüm araçlardaki çakarların sökülmesi hakkındaki soruya Ankaralı katılımcıların yüzde 73.8’i 'Olumlu' cevabı verirken, 'Fikrim yok' diyenlerin oranı yüzde 17.9, 'Olumsuz' diyenlerin oranı ise yüzde 8.3 olarak kayıtlara geçti.

    İhalelerin canlı yayında izlenebilecek şekilde yapılmasını ise katılımcıların yüzde 71.9’u 'Olumlu', 519’u 'Fikrim yok', yüzde 9’u ise 'Olumsuz' olarak değerlendirdi.

    Ankete göre AK Parti'ye oy vermeyi düşünenlerin yüzde 17’si, MHP'ye oy verenlerin yüzde 27.7’si, HDP'ye oy vermeyi düşünenlerin ise yüzde 45.3’ü, CHP'ye oy vermeyi düşünenlerin yüzde 79.2'si, İYİ Parti’ye oy vermeyi düşünenlerin ise 72.8'i Yavaş'ı başarılı buldu.

    ANKARA'DA EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ

    Ankara Belediyesi
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    Araştırmada, 'Ankara özelinde en beğenilen siyasetçi' sorusuna da katılımcılar 28.8 'Mansur Yavaş', yüzde 16.7 'bilmiyorum, yüzde 12.8 'hiçbiri', yüzde 10.8 'Melih Gökçek', yüzde 1 'Ekrem İmamoğlu’ yanıtını verdi.

    Ankara’nın sorunlarının ve taleplerinin tespit edilmesi için ilçe bazlı ve detaylı araştırmanın yapıldığı ankette, kentin en önemli sorunu olarak 'ulaşım' konusu ön plana çıktı.

    'Ankara’nın en önemli sorunu nedir?' sorusuna katılımcıların yüzde 15.4’ü 'ulaşım', yüzde 14.4’ü 'altyapı', yüzde 12.2’si 'ekonomi', yüzde 9.7’si 'trafik', yüzde 6.3’ü ise 'Suriyeliler' cevabını verdi.

    Etiketler:
    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Suriyeliler, 31 Mart Yerel Seçimleri, Ekrem İmamoğlu, Melih Gökçek, Yolsuzluk, HDP, İde Danışmanlık Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İDESAM), İYİ Parti, MHP, AK Parti, CHP, Anket, Ankara, Mansur Yavaş
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