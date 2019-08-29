'Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği tüm bölgenin yararına'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nden Prof. Lev Klepatskiy, Rusya ve Türkiye’nin güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlenmesinin sadece bu iki ülkeye yararlı olmakla kalmayacağını belirtti.

Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’nin Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarına ilgi duyduğu haberini değerlendiren Klepatskiy, bunda şaşılacak hiçbir şeyin olmadığını kaydederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Tüm bunlar daha geniş mecraya uyuyor. Söz konusu öncelikle güvenlik alanında ABD-Avrupa ilişkilerinin bozulması. Avrupalılar, ki öncelikle NATO’nun bir üyesi olan Türkiye’yi kastediyorum, Amerikalıların partnerlerinin endişelerinden çok daha fazla kendi bencil çıkarlarını düşündüğüne ikna oluyor. Elbette, Türkiye’nin Rus savaş uçaklarını alması, Amerikalılar için finansal olmaktan çok moral ve politik zayiat olacak”.

Rusya ve Türkiye’nin güvenlik alanındaki ortaklığının çok iyi bir iş olduğunu kaydeden Klepatskiy, “Güneyden büyük bir tehdit akışı var. Türkiye ve ülkemiz bu akışın yolunda bulunuyor. Eğer güvenlik alanı dahil iyi bir ortaklık olursa bu tüm bölgenin ve tüm Avrupa kıtasının yararına olacak” yorumunda bulundu.