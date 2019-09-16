Rus uzman Ankara’daki zirveyi yorumladı: Astana formatı başarılı ve tutarlı bir şekilde gelişiyor

Radyo Sputnik’e konuşan Konkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Çankaya Köşkü'nde bugün bir araya getiren görüşmenin önemine vurgu yaptı.

Konkov, “Astana formatı oldukça başarılı ve tutarlı bir şekilde gelişiyor, bu birlik oluşturulurken belirlenen görevler pozitif bir dinamik içinde ilerliyor. Gerçekten de ilk başlarda belirlenen öncelikleri uygulamaya ihtiyaç var. Hem Suriye ve bu formatta (Astana) yer alan ülkeler, hem de tüm uluslararası toplum, karmaşık Suriye krizinin sona ermesini isteyen tüm ülke ve devletler buna ihtiyaç duyuyor. Bu konuda oldukça olumlu bir tutum olduğunu düşünüyorum ve şu anki dinamiklerin pozitif yönde gelişeceklerini beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Daha önce Rusya lideri Vladimir Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, bugünkü zirvede ele alınacaklara ilişkin açıklamasında üç liderin İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki mevcut durumun yanı sıra siyasal çözüm çabalarının parçası olarak Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komisyonunun oluşturulması çalışmalarını da ele alacaklarını görüşme sonrasında ortak bir bildiriye imza atacaklarını belirtmişti.