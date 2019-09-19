‘Terörle mücadeledeki Moskova-Ankara-Tahran işbirliği diğer ülkelere örnek’

Ankara’daki üçlü zirveyi değerlendiren Rus milletvekili Jeleznyak, Türkiye, Rusya ve İran arasında terörle mücadele işbirliğinin diğer ülkelere örnek olabilecek niteliğinde olduğunu belirtti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin bu görüşme sırasında vardığı anlaşma, ülkelerimizin terörle mücadele ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını titiz bir şekilde uygulama çabalarını koruma garantisini güçlendiriyor ve Suriye’de toplumsal konsensüsün oluşmasına yardımcı oluyor. Moskova, Ankara ve Tahran’ın kooperasyonu, barış ve uluslararası terör tehdidinin önüne geçmek için diğer ülkelere başarılı işbirliğinin örneği olarak hizmet etmeli” dedi.

Jeleznyak, Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması, teröristlerin tamamen yok edilmesi, sığınmacıların evlerine dönmesi, insani durumun iyileşmesi ve ülkede özgür seçimlerin yapılmasının, garantör ülkelerinin işbirliğinin temel hedefleri olarak kaldığını söyledi.

Üç ülke arasındaki diyaloğun, ABD’nin Suriye’den çıkması gerektiği konusunda fikir birliği olduğunu kanıtladığını kaydeden Jeleznyak, “ABD daha önce çekileceğini açıkladı ama halen sözünü hayata geçirmedi. ABD’deki ‘şahinlerinin’, Suriye ve tüm bu bölgedeki durumu kontrol altında tutmaya çalıştığı ortada. Bunu, koalisyon partnerleri ve kontrolleri altındaki militanlar sayesinde yapmaya çalışıyorlar. ABD’nin kontrolü altındaki toprakların kayıtsız şartsız Suriye yönetiminin idaresine geçmesi garantör ülkelere Suriye yönetimi ve halkıyla birlikte ülkenin barışçıl hayatını canlandırmak için yapıcı bir şekilde çalışma fırsatını sağlayacak” ifadelerini kullandı.