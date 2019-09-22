Rus vekil: Suudi Arabistan’daki tesislere yapılan saldırıların arkasında Washington vardı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, Sputnik’e açıklamasında ABD’nin Suudi petrol şirketi Aramco’nun tesislerine yapılan saldırıların ardından Ortadoğu’ya ek olarak yüzlerce asker gönderme kararının arkasında Suudi petrolün kontrolünü ele geçirmeyi amaçlayan Washington’un olduğunu doğruladığını ifade etti.

Şerin, “Şimdi saldırıların arkasında, bu bahane ile oraya sınırlı sayıda asker göndermek için Washington’un olduğu yönündeki varsayım yüzde 100 doğrulanmış oluyor. Şimdi en önemli görevleri, Suudi petrolünün kontrolünü ele geçirmek” diye konuştu.

ABD’nin Venezüella petrolünün üzerindeki kontrolü ele geçirmek amacıyla yapılan önceki girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatan Şerin, şimdi ise Washington’un ‘saçma drone operasyonu’ yoluyla aynı planı Ortadoğu’da uygulamaya çalıştığını vurguladı.

‘SUUDİLERİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN DEVREYE GİRMEMESİNİN BİR NEDENİ VAR’

Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yapılan İHA saldırıları sırasında ülkede kurulmuş olan Amerikan hava savunma sisteminin devreye girmemesinin ‘nedensiz olamayacağını’ belirten Şerin, yüksek hassasiyete sahip tüm sistemlerin ABD tarafından uzaktan kontrol edildiğine ve her an kapatılabileceğine dikkat çekti.

Rus vekil, “Suudi Arabistan’daki Amerikan hava savunma sisteminin devreye girmemesi nedensiz olamaz. Amerikalılarının teslim ettiği her şeyde çipler var ve tüm bunlar, ABD’nin birleşik bilgisayar sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Amerikalıların tedarik ettiği her şey uzaktan kapatılabiliyor. Bunu herkes çok iyi biliyor ve bu durum hiç kimse için yeni bir şey değil” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi hava savunmasının alçak irtifa seyir füzelerini ya da İHA’larını neden durduramadığına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" savunmasını yapmıştı. Pompeo, bu türden saldırıların çok daha az başarılı olması gerektiğini belirtmişti.

Daha önce ABD, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırılardan doğrudan İran’ı sorumlu tutmuş, İran ise suçlamaları reddetmişti.

Daha sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Aramco tesislerine geçen hafta düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve BAE’ye ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.