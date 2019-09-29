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11:08 29 Eylül 2019
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    Deprem araştırması: 10 kişiden 7'si evine güvensiz, 5'i GSM operatörünü değiştirecek

    © AA /
    Analiz
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    İstanbul'da meydana gelen son depremin ardından yapılan araştırmaya göre oturduğu eve güvenenlerin sayısı azaldı. Halkın yarısı GSM operatörlerini değiştirmeyi düşündüğünü belirtirken, depreme karşı önlem alanların oranı yüzde 20'yi zor buldu.

    Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül günü 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, çok sayıda binada çatlaklar oluştu.

    © İHA / ERDAL CAN İÇELLİ
    İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem
    Araştırma şirketi Areda Survey’in yaptığı İstanbul Deprem Araştırması'na göre son depremi hissedenlerin oranının yüzde 89, daha önce şiddetli bir deprem yaşayanların oranının ise yüzde 76 olduğu belirlendi.

    Diken'in aktardığı habere göre, olası bir deprem için yeterli önlemlerin alındığını düşünenlerin oranı yüzde 8 olarak kayda geçti. Olası depreme kendilerinin yeterli önlem aldığını düşünenlerin oranı ise yüzde 21.5.

    Araştırma kapsamında insanların oturdukları evlere güveninin ağustos ayına göre azaldığı da ortaya çıktı. Ağustos ayında, oturduğu eve güvenenlerin oranı yüzde 34.9, kısmen güvenenlerin oranı yüzde 42’yken, eylül ayında güvenenlerin oranı yüzde 27.1, kısmen güvenenlerin oranı ise yüzde 49.7 oldu.

    Ankete yanıtlayanların yüzde 43’ü bugüne kadar depreme dayanıklılıkla ilgili binalarının kontrol edilip edilmediği sorusuna 'Hayır', yüzde 26.8’i ise 'Evet' dedi.

    HALKIN YARISI 'EVİM YIKILIR' DİYOR

    Evi alır ya da kiralarken depreme dayanıklı olup olmadığını araştıranların oranı yüzde 37.3, araştırmayanların oranı ise 62.7 oldu. Katılımcıların yüzde 41.9’u ise olası bir depremde evlerinin yıkılacağını düşünüyor.

    © DHA /
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    Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 77.4’ü deprem anında ne yapacağını bilmiyor. Acil toplanma alanlarının yerini bilenlerin oranı yüzde 49.4 iken, bilmeyenlerin oranı ise yüzde 50.6 olarak belirlendi.

    Araştırmadaki “Muhtemel bir depremde hangisinin size ilk olarak yardım edeceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar da insanların en çok AFAD’a güvendiğini ortaya koydu.

    Araştırmaya göre, eylül ayında AFAD’a güvenenlerin oranı yüzde 50.6, belediyelere güvenenlerin sayısı yüzde 19.7, STK’ların yardım edeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 17.

    GSM OPERATÖRLERİNE TEPKİ

    Yusuf Kaplan
    © AA /
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    Katılımcıların yüzde 88.5’i, deprem sonrası GSM operatörlerinde yaşanan iletişim kopukluğu sorununu operatörlerin altyapı yetersizliğine bağladı. Şebeke sorunu sonrasında GSM operatörünü değiştirmeyi düşünenlerin oranı ise yüzde 47 oldu.

    Katılımcıların yüzde 50.3’ünün televizyonda ve sosyal medyada görüş bildiren deprem uzmanlarına güvendiği ortaya çıkarken, deprem sonrası en çok kullanılan haber kaynakları ise yüzde 39.4 ile televizyon, yüzde 30 ile sosyal medya, yüzde 26.4 ile haber siteleri, yüzde 4’le yakın çevre oldu.

    Araştırmaya katılanların yüzde 55.3’ü 'Deprem esnasında aklınıza ilk ne geldi?' sorusunu 'Çocuklarım' olarak yanıtladı. Katılımcıların yüzde 23.1’i bu soruya 'Anne-baba-kardeş' derken, yüzde 16.7’si 'Eşim', yüzde 3.6’sı 'Evim', yüzde 1.1’i 'Sevgilim', yüzde 0.2’si ise 'Komşum' cevabını verdi.

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    Etiketler:
    afet toplanma merkezi, Toplanma alanı, Silivri, Sosyal medya, AFAD, GSM operatörleri, Araştırma, Deprem, İstanbul
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