Naumkin: İdlib sorunu ancak Türkiye'yle işbirliği yapılarak çözülebilir

Bir dönem eski BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı olarak görev yapan Naumkin, Soçi'de düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki soruna ilişkin görüşlerini paylaştı.

Naumkin, "O bölgede teröristler var, yoğun nüfusa sahip bu kentte şiddetli füze atımları gerçekleştirerek onları imha etmek zor. Bu nedenle tek çözüm yolu, Türkiye'yle yapılan, Astana sürecinin teşvikini, Türkiye'yle militan grupların imhasına yönelik işbirliğinin artırılmasını öngören mutabakatları uygulamaya koymak" dedi.

Naumkin, Türkiye'nin bu konuda tümüyle yerine getirmesi gereken yükümlülükler bulunduğunu sözlerine ekledi.