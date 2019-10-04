Ahmet Hakan: Bilal Erdoğan sandığımız gibi biri değilmiş, o da kutuplaşmanın kurbanı olmuş

CNN Türk’teki programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı ağırlayan Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde Bilal Erdoğan hakkındaki izlenimlerini yazdı. Hakan, Bilal Erdoğan için ” Vay be! Hiç de sandığımız gibi biri değilmiş! Vay be! O da kahrolası kutuplaşmanın kurbanı olmuş!” ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında ağırladığı Bilal Erdoğan hakkında fikirlerini aktardı.

Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

BİLAL ERDOĞAN’I DİNLERKEN MIRILDANDIKLARIM

Vay be! Aslında amma da mavracı bir insanmış!*

Vay be! Bırak suşi sevmeyi, mutfağa girip suşi yapmışlığı bile varmış.

Vay be! Bırak Türk sanat müziğini, icabında kafasını gözünü kırmadan İtalyanca şarkı bile söyleyebiliyormuş!

Vay be! Cumhurbaşkanı’nın oğlu olmasından kaynaklanan bir dolu önyargı söz konusu olmasa... Sevmeyenleri de sevebilirmiş!

Vay be! Susmuş, susmuş, susmuş ve ne kadar da dolmuş!

Vay be! Hiç de sandığımız gibi biri değilmiş!

Vay be! O da kahrolası kutuplaşmanın kurbanı olmuş!

OĞULLAR ARASI AYRIMCILIK

KEMAL Kılıçdaroğlu’nun oğlu...

Sosyal demokratlara “Öyle olmaz, böyle olur” falan diye akıllar verince...

Yükselen ses şudur:

“Ay ne kadar da doğru söylüyor... İşte evlat dediğin böyle olur... Helal olsun... Şak! Şak!”

Tayyip Erdoğan’ın oğlu...

Bir televizyon programında kendisine yönelik iddialara cevap verince...

Yükselen ses şudur:

“Kim konuşturuyor bunu! Ne işi var televizyonda? Hangi sıfatla konuşuyor... Yuh da yuh!”.

Batsın şu çifte standardizasyonunuz! Bir bitmediniz gitti.