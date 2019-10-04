Kayıt
11:30 04 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ahmet Hakan

    Ahmet Hakan: Bilal Erdoğan sandığımız gibi biri değilmiş, o da kutuplaşmanın kurbanı olmuş

    © Fotoğraf :
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 433
    Abone ol

    CNN Türk’teki programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı ağırlayan Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde Bilal Erdoğan hakkındaki izlenimlerini yazdı. Hakan, Bilal Erdoğan için ” Vay be! Hiç de sandığımız gibi biri değilmiş! Vay be! O da kahrolası kutuplaşmanın kurbanı olmuş!” ifadelerini kullandı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında ağırladığı Bilal Erdoğan hakkında fikirlerini aktardı.

    Bilal Erdoğan
    © AA / Murat Kaynak
    Bilal Erdoğan: Devletin herhangi bir vakfın kasasına para aktarması imkansızdır
    Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

    BİLAL ERDOĞAN’I DİNLERKEN MIRILDANDIKLARIM

    Vay be! Aslında amma da mavracı bir insanmış!*

    Vay be! Bırak suşi sevmeyi, mutfağa girip suşi yapmışlığı bile varmış.

    Vay be! Bırak Türk sanat müziğini, icabında kafasını gözünü kırmadan İtalyanca şarkı bile söyleyebiliyormuş!

    Vay be! Cumhurbaşkanı’nın oğlu olmasından kaynaklanan bir dolu önyargı söz konusu olmasa... Sevmeyenleri de sevebilirmiş!

    © İHA / ALPER SUAT TUTAŞI
    Okçular Vakfı'yla ilgili iddialara yanıt veren Bilal Erdoğan: Öyle bir şey yok
    Vay be! Susmuş, susmuş, susmuş ve ne kadar da dolmuş!

    Vay be! Hiç de sandığımız gibi biri değilmiş!

    Vay be! O da kahrolası kutuplaşmanın kurbanı olmuş!

    OĞULLAR ARASI AYRIMCILIK

    KEMAL Kılıçdaroğlu’nun oğlu...

    Sosyal demokratlara “Öyle olmaz, böyle olur” falan diye akıllar verince...

    Yükselen ses şudur:

    Bilal Erdoğan
    © AA / Ahmet Bolat
    Bilal Erdoğan: Bu ülkede mason olmayı kimse sorgulamıyor, meydanı başkalarına bırakmamamız lazım
    “Ay ne kadar da doğru söylüyor... İşte evlat dediğin böyle olur... Helal olsun... Şak! Şak!”

    Tayyip Erdoğan’ın oğlu...

    Bir televizyon programında kendisine yönelik iddialara cevap verince...

    Yükselen ses şudur:

    “Kim konuşturuyor bunu! Ne işi var televizyonda? Hangi sıfatla konuşuyor... Yuh da yuh!”.

    Batsın şu çifte standardizasyonunuz! Bir bitmediniz gitti.

    İlgili konular:

    Ahmet Hakan: Kızmayın ama Greta isimli kız fena halde gıcık, kendisini fena halde pozcu buluyorum
    Ahmet Hakan: Ekrem İmamoğlu'nun neden böyle yaptığının cevabını buldum
    Ahmet Hakan için zorla getirme kararı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bağdat'ta yapılan hükümet karşıtı eylemlere katılan göstericilerden biri.
    Irak’ı saran hükümet karşıtı gösterilerden kareler
    Karikatür
    ABD'den şarap ve peynir dahil AB ürünlerine ek vergi
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam