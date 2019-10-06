Altaylı: Biz diyoruz 'Domates biber patlıcan', TÜİK diyor 'Havyar, orkide, safran'

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın 'Enflasyon hesabı' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Herhalde doğru düzgün yazamamışım ki, okurlar uyarıyor, 'Fatih Bey, enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi değil, fiyat artış hızının düşmesidir' diye.
Yazdığımı yeniden okudum.
Oysa benim demek istediğim açıktı.
'Kardeşim enerji fiyatı yüzde 50’den fazla artarken, diğer ürünlerin fiyat artışı nasıl azalır' demeye çalıştım ama diyememişim.
TÜİK’in yaptığı çok uyanıkça aslında.
Yemin etseler başları ağrımaz.
TÜİK bunu doğru düzgün hesaba katmayınca ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Mesela peynir yüzde 100 artmış diyelim, domates yüzde 90, deterjan yüzde 75. Ama havyar artmamış hiç, ıstakoz ve rulman da ve hatta cam bardak da.
Ama sonuçta sizin yıllık enflasyonunuz yüzde yüzde 90, TÜİK’in bulduğu yüzde 9.
TÜİK doğru mu söylüyor? Evet.
Bu doğru size giren enflasyonu çıkarıyor mu? Hayır! Mesele bu kadar basit.
Biz diyoruz 'Domates biber patlıcan'. TÜİK diyor, 'Havyar, orkide, safran'."
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