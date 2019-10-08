'ABD, Karadeniz'i gerilim merkezine dönüştürmek istiyor'

Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi'nden Amerikanist ve politika uzmanı Konstantin Blohin, Sputnik'e açıklamasında, ABD hükümetine bağlı düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın, Karadeniz'de Rusya'yı dizginleme stratejisine yönelik bir raporunu değerlendirdi.

Bu planın yeni olmadığına dikkat çeken uzman, Washington’un uzun zamandır, Baltık bölgesinden Karadeniz’e kadar Rusya’ya düşmanlık duygular besleyen ülkelerden bir 'koridor' oluşturma fikrini beslediğini söyledi.

ABD’nin, Karadeniz’de Rusya’yla rekabet yapmasının zor olduğunu anladığını dile getiren Blohin, "Bu yüzden Rusya’yı, ABD gemilerinin Karadeniz’e girdiğine alıştırmaya çalışıyorlar. Amerikalılar Karadeniz bölgesinde, mümkün olan her şekilde Rusya’ya baskının artmasını sağlamaya çalışıyor ve bunun için başkalarının gücünü de kullanıyor. Onlar, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan’ı kullanarak bölgenin diğer aktörlerini de bu taktiği ve stratejiyi uygulamaya teşvik etmek istiyor" yorumda bulundu.

Blohin, "Amerikalılar için Karadeniz, Rusya’yı herhangi bir eyleme kışkırtmaya çalışacakları ek bir bölge, yani yeni bir gerilim merkezi" diye kaydetti.