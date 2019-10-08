Suriyeli uzmanlar: Suriye, saldırganlığı püskürtecek

Lübnan ve Suriye medyası dün TSK’nın, Irak-Suriye sınırındaki DSG hedeflerine saldırı düzenlediğini iddia etmişti. Daha öncesinde de ABD, Türkiye’nin askeri harekat planladığı bölgeden çekildiğini duyurmuştu.

Suriyeli milletvekili Alan Bakr, Sputnik’e açıklamasında, Suriye’nin kendi topraklarını savunma hakkına sahip olduğunu belirterek, “Suriye topraklarına her türlü operasyon, saldırganlık ve saldırıdır. Suriye, mümkün olan tüm yollara başvurarak topraklarını savunma hakkına sahip” dedi.

'DSG, ABD'NİN ELİNDE 'BOZUK PARA' HALİNE GELDİ'

DSG/YPG’nin, ABD’nin elinde ‘bozuk para’ haline geldiğini dile getiren Bakr, “Son günlerin olayları, Amerikalılara güvenen herkesin eninde sonunda bozuk para veya baskı aracı haline geldiği tarihi gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kürt oluşumların başına da gelen bu. Suriye hükümeti her zaman sadece kendine, anayasasına ve ordusuna güvendiğinin altını çizdi. Saldırganlar barışçıl veya askeri yollarla olsun ülkemizden çıkarılacak” ifadelerini kullandı.

Suriyeli askeri strateji uzmanı General Heysam Hassun, dünkü saldırının, diğer ülkelerin vereceği tepkinin kontrolü olarak değerlendirilebileceği görüşünde.

'TÜRKLER BU SALDIRIYI, TEMAS KEŞFİ AMACIYLA YAPTI'

Sputnik’e konuşan Hassun, “Türklerin bu saldırıyı, temas keşfi amacıyla yaptığını düşünüyorum. Suriye ve Rusya yönetimlerinin tepkisini bilmek onlar için önemli. Birkaç Türk politikacının, TSK’nın Suriye topraklarına harekatı geliştirme planına sahip olmadığını açıklaması da bu tahminimi destekler nitelikte. Diğer yandan Suriye yönetimi, ordunun saldırganlığa yanıt verebileceğini açıkladı. Bu da iki ülke arasında ilk savaşın başlaması anlamına gelebilir” yorumunda bulundu.

DSG’nin kontrolündeki toprakların Suriye hükümetinin kontrolüne dönmesi gerektiğini vurgulayan Hassun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kürt oluşumlar, ABD ve Türkiye tarafından Suriye topraklarındaki varlıklarına bahane olarak kullanıldı. Hatta Kürt oluşum Suriye’yi Irak’tan kesti. Bu sorun, Ebu Kemal sınır kapısının açılmasıyla kısmen olsa da düzeltildi. Bu ayrılan Kürtleri ve işgal altındaki toprakları yeniden Suriye’ye birleştirmek Şam’ın çıkarına”.