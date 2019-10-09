Alman basını: Trump, Erdoğan’ı Suriye’ye sokarak büyük bir hata yapıyor

Von Daniel-Dylan Böhmer imzalı yazıda, Trump’ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alarak Türkiye’nin 'Kürtlere karşı' askeri operasyon yapmasına onay vermesinin, Ortadoğu politikasındaki en ağır hatası olabileceği ifade edildi.

Ancak meydana gelecek 'trajediden' Avrupalıların da sorumlu olduğu kaydedilen yazıda, Avrupa’nın büyük bedel ödeyebileceği uyarısı yapıldı. Böhmer, şimdi başlayacak sonu olmayan çatışmaların zincirleme reaksiyona neden olacağı ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağını, bunun da Almanya ve diğer AB ülkelerine yönelik şantaj için yeni fırsatlar doğuracağını yazdı.

'İSTİKRARSIZLIĞIN ARTMASI DİĞER ÜLKELERİ DE ETKİLEYEBİLİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon yapmak için defalarca ABD’nin onayını almaya çalıştığını ama ABD’li diplomat ve askerlerin her seferinde Trump’a, Türk liderine taviz vermemeyi tavsiye ettiğini belirten Alman gazeteci, bunun birkaç sebebi olduğuna dikkat çekerek, “Öncelikle IŞİD henüz yenilmedi ve şimdi yeniden şekilleniyor, onlarla mücadele etmek için de Kürt birliklere ihtiyaç var. İkincisi, Kürt oluşumlara karşı yeni çatışmalar, Kürtlerin Sünni Araplar ve Hristiyanlarla birlikte yaşadığı Suriye’nin kuzeyindeki durumun önemli ölçüde sarsılması anlamına geliyor. Üçüncüsü, bu İran’ı güçlendirebilir ve İran için İsrail’e giden yolu açar. Dördüncüsü, istikrarsızlığın artması diğer ülkeleri de etkileyebilir, çünkü Irak, İran ve Türkiye’de de Kürt yerleşimler var” yorumunda bulundu.

'AVRUPALILAR, SURİYE'NİN KUZEYİNİN GELECEĞİNİ BELİRLEME FIRSATINI KAYBETTİ'

ABD temsilcilerinin son zamanlarda defalarca Alman ve Avrupa ordularına Suriye’nin kuzeyinde onlara destek verme çağrısında bulunduğunu ve ABD askerlerinin, bölgede yaşananlar için daha fazla tek başına sorumluluk taşımayacağını kaydettiklerini hatırlatan Böhmer, bu çağrıların başarısız olduğunu, Avrupa ordularının IŞİD’e karşı mücadelede müttefiklerine destek vermesinin gündeme bile gelmediğini belirtti. Gazeteci, Avrupalıların bu yüzden Suriye’nin kuzeyinin geleceğini belirleme sürecine katılma fırsatını kaybettiğini ve şimdi sadece yaşananları izlemek zorun olduğunu vurguladı.

'KÜRTLERİ KENDİ KADERİNE BIRAKMAK AVRUPA İÇİN CİDDİ RİSKLER TAŞIYOR'

Trump’ın “Kürtleri kaderine bırakması” durumunda, bunun Avrupa ve Almanya için ciddi riskler taşıdığının altını çizen Böhmer, IŞİD’in güçlenmesinin ABD’den çok Avrupa’da saldırı sayısında artış olacağı anlamına geldiğini savundu. Ayrıca Kürt oluşumların esir kamplarında çok sayıda Avrupalı IŞİD militanın bulunduğuna işaret edilirken Kürtlerin ve ABD’nin tüm ısrarına rağmen Almanya, Fransa ve İngiltere’nin yıllardır bu militanları geri alma ve mahkemeye çıkarma konusunda acele etmediği ifade edildi.

Batı’nın Kürt oluşumlarla ittifakını bozması durumunda radikal ve deneyimli teröristlerin ne olacağını soran Alman gazeteci, bu durumda çok sayıda tehdidin doğacağından emin. Muhtemelen Türkiye’nin operasyonu sonucu IŞİD militanlarının kamptan kaçmasının kolaylaşacağı tahmininde bulunan Böhmer, Avrupalı militanların evlerine dönerek yeni saldırılar organize etme, diğerlerinin de Suriye’de halen faaliyet gösteren örgütlere katılarak deneyimleriyle onları güçlendirme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

'ERDOĞAN SIĞINMACI KONUSUNDA ÖNGÖRÜLEMEZ'

Esir kamplarının Türkiye’nin kontrolüne geçme ihtimaline de yer verilen yazıda, Türkiye’nin Avrupa ve ABD ile birlikte militanların gözaltında tutulması ve suçlarının araştırılmasına yapıcı katkıda bulunabileceği ifade edilirken Türk ve Avrupalı gizli servislerin terörle mücadelede işbirliği yaptığı hatırlatıldı.

Ancak Türk hükümetinin işbirliğine hazır olup olmadığının, Erdoğan’ın değişebilir planlarına bağlı olduğunun altını çizen Böhmer, Türk liderinin Avrupa’ya “şantaj yapmayı sevdiğini” yazdı. Erdoğan’ın, sığınmacı konusunda kendini öngörülemez gösterdiğini ileri süren Alman gazeteci, söz konusu teröristler olunca bunun sığınmacılardan çok daha tehlikeli olacağını kaydetti.

Kürt silahlı oluşumlarla ilgili görüşe de yer verilen yazıda, Batı’nın, daha önce müttefiki olduğu yerde kendisi için bir düşman yarattığı vurgulandı.