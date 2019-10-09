‘YPG, ciddi bir direniş göstermeden Suriye’nin kuzeyinden çekilebilir’

Sputnik’e konuşan Al-Ahmad, “Suriye’nin kuzeydoğusunda ABD öncülüğündeki teröre karşı mücadele ve IŞİD’e karşı savaşta Kürtlerin kullanılması en başından beri bir tiyatro oyunuydu. Amerikan tarafı orada farklı güçlerle oyun oynuyor. Kürt silahlı oluşumlar gerçekten de bölgelerinden çekilerek Türkiye’ye bırakabilir. Bu, ABD yönetiminde oynanan büyük bir oyun” ifadelerini kullandı.

Suriyeli uzman, “Suriye devleti halkına yardım eder mi? Bu, onun görevi ve sorumluluğu. Söz konusu olan DSG değil, Kürt nüfusuna yardım etmek. Kürtler bizim vatandaşımız olduğu için diğer herkes gibi belli haklara sahip ve kendi vatanlarının topraklarında yaşıyorlar” diye ekledi.

Al-Ahmad, Kürtlerin Şam ve Halep dahil Suriye’nin birçok bölgesinde yaşadığını, Fırat’ın doğusunda da Kürtler dışında Arap, Süryani ve diğer halkların yaşadığını hatırlattı.