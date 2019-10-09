'Rusya, Suriye ve Türkiye arasındaki görüşmelerde arabulucu olmalı'

Eski Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Kıdemli Orgeneral Leonid İvaşov, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’nın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında sivil kayıpların önlenmesi amacıyla diplomatik önlemler alması gerektiğini kaydetti.

İvaşov, “Suriye’nin kuzeyi, Rusya, Türkiye ve özellikle de Suriye için hassas bir nokta. PKK militanlarının Türkiye topraklarına yönelik saldırılar yapmaması için Rusya, Suriye ve Türkiye, masaya oturarak müzakereler yoluyla diplomatik çözüm üretmeli. Moskova bu konuda arabuluculuk yapabilir” diye konuştu.

Kürt halkının Rusya’ya dost olduğunun altını çizen İvaşov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya’nın çıkarlarını dikkate alan, Rusya ve İran ile birlikte Suriye çözüm sürecine katılan Türkiye’ye de sırt çevrilmemeli.”