‘Kürt oluşumlar Amerikalıları kullandıklarını sandılar, oysa tam tersi oldu’

ABD’li askerlerin Suriye’nin kuzeydoğusundaki mevzilerini terk ettiği yönündeki haberleri değerlendiren Rus siyaset uzmanı Koşkin, Kürt oluşumların Amerikalıları kullandıklarını sandıklarını, oysa aslında tam tersi bir durumun söz konusu olduğunu belirtti.

Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Radyo Sputnik’e demecinde ABD’li askerlerin Suriye’nin kuzeydoğusundaki mevzilerini terk ettiği yönündeki haberleri değerlendirdi.

ABD’nin önce Kürt birliklerini himayesi altına alıp, daha sonra tavırlarını sert bir şekilde değiştirerek bölgedeki gerilimi körüklediklerini belirten Koşkin, şöyle konuştu:

“Daha dün Kürt birlikler, Amerikalılara kendilerini savunmaları için yalvarıyorlardı. Amerikalılar onları bırakmama sözü verdiler, şimdiyse Türk kuvvetleri (Kürtleri) bozguna uğratıyor. (ABD Başkanı Donald) Trump şu anda Türkiye’yi harekâtı sert bir şekilde yürütmemesi, sivil kayıplara neden olmaması için yüksek sesle uyarıyor. Fakat bunu sadece Amerikalıların Kürt birlikleri terk etmediklerini ve bu kişilerin en azından siyasi himayeleri altında bulunduklarını göstererek, itibarını koruması gerektiği için yapıyor.”

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda operasyon hazırlığı yapmasının herkes tarafından bilindiğini hatırlatan Koşkin, şunları söyledi:

“(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan bu konuyu uzun süredir dile getiriyordu ve şimdi TSK, tam zamanı olduğu kanısına vararak aktif eylem aşamasına geçti. Bunun suçlusuysa Amerikalılar. Kürt oluşumlar Amerikalıları kullandıklarını sandılar. Oysa aslında Amerikalılar onları kullandı. Kaldı ki Şam çok önceden Kürt oluşumları bunun böyle olacağı konusunda uyarmıştı.”