'ABD, Türkiye'den NATO'dan çıkmasını hiçbir zaman talep etmez'

Türkiye'nin NATO'dan hiçbir zaman ayrılmayacağını düşünen Bulgar uzman Çukov, ABD'nin de Ankara'ya bu yönde bir talep yöneltmeyeceğini ifade etti.

Ortadoğu ve Balkanlar uzmanı Prof. Vladimir Çukov, Bulgar 'Debatı' televizyonuna verdiği demeçte ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik NATO'dan çıkarma tehditlerini değerlendirdi.

© AFP 2019 / BENOIT DOPPAGNE Star yazarı Zentürk: NATO üyeliği için referandum yapılmalı

Çukov, "Türkiye, NATO'dan hiçbir zaman ayrılmayacak, aksine iki koltukta birden oturmaya çalışacak. NATO koltuğu çok güzel ve rahat ve Türkiye ile Batı arasındaki iletişim noktası. NATO, AB'ye benzemiyor. Orada ekonomik fayda yok, ancak askeri-stratejik ve siyasi ilişkiler açısından onun gibisi yok" dedi.

'TEKNİK OLARAK İMKANSIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da NATO'dan çıkmayacaklarını anımsatan ve bunun teknik olarak mümkün olmadığını kaydeden Çukov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu teknik olarak imkansız, zira orası AB değil, Brexit yapamazsınız. NATO'ya üye olan ülke birlikten çıkamaz. Ayrıca lider konumundaki ABD'nin Türkiye'den NATO'yla ilişkilerini kesmesini, ne kadar gergin ve olumsuz olursa olsun, hiçbir zaman talep etmeyeceğini düşünüyorum. Çok sayıda kişisel suçlamalar olsa dahi bu gerçekleşmez."

Bulgar uzman, "Ya NATO sistemi içerisinde tüm yükümlülüklere ve dolayısıyla ayrıcalık ve bonuslara sahip olarak bulunursunuz ve bu sistem sizi korur ya da Türkler gibi iki koltukta oturmaya çalışırsınız ve bir süre sonra hangi koltuktan oturduğunuz anlaşılmaz hale gelir" diye ekledi.