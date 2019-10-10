'ABD, Türkiye'den NATO'dan çıkmasını hiçbir zaman talep etmez'

Ortadoğu ve Balkanlar uzmanı Prof. Vladimir Çukov, Bulgar 'Debatı' televizyonuna verdiği demeçte ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik NATO'dan çıkarma tehditlerini değerlendirdi.
Çukov, "Türkiye, NATO'dan hiçbir zaman ayrılmayacak, aksine iki koltukta birden oturmaya çalışacak. NATO koltuğu çok güzel ve rahat ve Türkiye ile Batı arasındaki iletişim noktası. NATO, AB'ye benzemiyor. Orada ekonomik fayda yok, ancak askeri-stratejik ve siyasi ilişkiler açısından onun gibisi yok" dedi.
'TEKNİK OLARAK İMKANSIZ'
Bulgar uzman, "Ya NATO sistemi içerisinde tüm yükümlülüklere ve dolayısıyla ayrıcalık ve bonuslara sahip olarak bulunursunuz ve bu sistem sizi korur ya da Türkler gibi iki koltukta oturmaya çalışırsınız ve bir süre sonra hangi koltuktan oturduğunuz anlaşılmaz hale gelir" diye ekledi.
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