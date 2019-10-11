Rus uzman, Barış Pınarı Harekatı'nın geleceğinin neye bağlı olduğunu anlattı

Rus uzman Fitin, Barış Pınarı Harekatı'nda her şeyin Türk ordusunun ne kadar hızlı ilerleme sağlayabileceğine bağlı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı, kendisine yönelik terör tehdidi nedeniyle gerçekleştirdiğini ve ABD Başkan Donald Trump'ın tehditlerinden korkmadıklarını söyleyerek, ABD'nin Türk uçaklarının operasyona katılmasını engelleyemeyeceğini belirtmişti.

Çavuşoğlu'nun sözlerini Sputnik'e değerlendiren Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, "Her şey operasyonun nasıl gideceğine, Türk ordusunun ne kadar hızlı ilerleme kaydedeceğine, Kürt grupların ne kadar sert bir karşılık vereceğine, Türkiye'nin kayıplarının ve tepkisinin ne olacağına bağlı" dedi.

Fitin, AB'nin harekatın sonlandırılması çağrısı yaptığını, ABD'nin olumsuz görüş belirttiğini ve Katar hariç Arap dünyasının harekata karşı olduğunu anımsatarak uluslararası toplumun tepkisinin de önemli olduğuna işaret etti.

Fitin, tüm bu faktörlerin genel çerçeveye nasıl yansıyacağının bir diğer kriter olduğunu ifade etti.

Rus uzman, Türk yönetiminin kararlarının da belirleyici olduğunu kaydederek, "Operasyon plana uygun olarak ilerlerse devamı gelecek mi yoksa sona mı erdirilecek?" sorusuna verilecek yanıtın önem taşıdığının altını çizdi.