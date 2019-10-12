Lübnanlı uzman: IŞİD uyuyan hücrelerini aktif hale getirmeye hazırlanıyor

Sputnik’e konuşan devlet güvenliği ve radikal İslami akımların oluşumları uzmanı Subhi Yagi, “Avrupalı güvenlik servislerinin verilerine göre, IŞİD liderleri bu yakınlarda, örgütün yapısında değişiklikler yaptı, buna İdlib, Kamışlı, Halep ve Deyr ez-Zor bölgelerindeki uyuyan hücrelerin aktif hale getirilmesi de dahil. Hazırlıklar yapan gruplara Araplar, Kuzey Afrika ülkeleri vatandaşları, Çinliler, Afganlar ve Kuzey Kafkasya’dan gelenler olmak üzere radikal cihatçılar dahil oldu” ifadelerini kullandı.

Irak istihbaratının da olası saldırılara hazırlık yaptığını dile getiren Yagi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye’nin kuzeyindeki Rakka şehrinde, geçen Perşembe günü 3 intiharcı teröristin DSG mevzilerine düzenlediği saldırıdan sonra IŞİD’in aktif hale geldiği netleşti. Bazı istihbarat servislerinin verdiği bilgiye göre, Ebu Ömer el-Iraki liderliğinde bir grup IŞİD üyesi Irak’tan Suriye’nin kuzeydoğusuna geçti. Onlar, Rakka ve Tel Abyad’daki uyuyan hücrelere katılmayı planlıyor. Bazı Ortadoğu ülkelerin gizli servislerindeki kaynaklar, IŞİD’in, Resulayn ve Tel Abyad şehirleri arasındaki DSG hedeflerine saldırılar düzenlemek için birkaç intiharcı grup eğitti. Irak istihbaratının verilerine göre IŞİD, Irak, Suriye ve Lübnan’da aktif faaliyete geçmek için lojistik ve organizasyon hazırlıklarını eylül başında tamamladı”.

IŞİD’in öncelikli hedeflerinden birinin, destekçilerinin yoğunlukla yaşadığı Irak şehirlerindeki kontrolü yeniden ele geçirmek olduğunu belirten uzman, “Bazı raporlara göre, IŞİD’in Avrupa’da bir dizi saldırı düzenleme ihtimali de yüksek. Görünüşe bakılırsa ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD’e karşı zafer edildiğini ve askerini Suriye’den çekeceğini ilan etmekle hata yaptı” dedi.