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13:43 14 Ekim 2019
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    Suriye ordusu

    Rusya: Türkiye ve Suriye arasında açık bir çatışma yaşanması riski düşük

    © AFP 2019 / Delil SOULEIMAN
    Analiz
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (163)
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    Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Barış Pınarı Harekatı'n ilişkin olarak, Türkiye'nin Suriye topraklarını güçle ele geçirmek gibi bir planının olmadığını, dolayısıyla Türk ve Suriye ordularının doğrudan karşı karşıya geleceği açık bir çatışma için risklerin düşük olduğunu söyledi.

    Suriye ordusu
    © AFP 2019 / Delil SOULEIMAN
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    Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Konstantin Kosaçev Facebook'tan yaptığı bir paylaşımda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın bir yandan söz konusu bölgedeki durumu güçleştirdiğini, bir yandan da Kürtler ile Suriye hükümeti arasında diyalog kurulmuş olması gibi birtakım sonuçlara yol açtığını belirtti.

    "Bunun yanında Türkiye ile Suriye arasında açık bir çatışma yaşanması riski yine de yüksek değil. Zira görünüşe göre Ankara'nın güç kullanarak Suriye topraklarını ele geçirmek gibi bir niyeti yok" diye devam eden Rus Senatör, "(Türkiye) Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın maksadı tamamıyla olağan: Türkiye'nin sınırdaki bölgelerinde 3.5 milyon Suriyeli göçmen birikmiş durumda, Ankara da göçmenlerin bir milyonunu şu anda askeri operasyon gerçekleştirmekte olduğu topraklara yerleştirmeyi tasarlıyor" ifadelerini kullandı.

    ‘ANKARA İLE ŞAM ARASINDA DİYALOG KURULMASINDA ISRARCI OLMAMIZ BUNDANDIR’

    Halep'teki tahliye süreci
    © AFP 2019 / George Ourfalian
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    Öte yandan Türkiye'nin, söz konusu problemini askeri yöntemle çözmeyi seçmiş olmasının birtakım yeni güçlüklerin oluşmasına da sebep olduğunu belirten Kosaçev Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yüz binlerce kişinin yerinden edilebileceğini anımsattı.

    Koşaçev, "Rusya'nın, ilk olarak Kürtler ile Suriye hükümeti, ikinci olaraksa Ankara ile Şam arasında diyaloğun aktif hale getirilmesinde ısrarcı olması da bundandır" dedi.

    ‘GEREKÇELERİ NE OLURSA OLSUN TÜRKLERİN, KOMŞULARININ TOPRAKLARINI İŞGAL ETTİĞİ AÇIK’

    "Türklerin gerekçeleri ne olursa olsun komşu ülkelerinin topraklarını işgal ettikleri açıktır" diye devam eden Rus Senatör, "Bu da ortak bir görev olan terörle mücadeleye hiçbir biçimde yardımcı olmamaktadır" vurgusunu yaptı.

    ‘RUSYA DİYALOG ARAYIŞLARINA DESTEK VERMEYE HAZIR’

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    © AA / Kriter Dergisi
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    "Tüm bu nedenlerle aktif bir biçimde diplomasi yürütme vakti geldi" diyen Kosaçev, Rusya'nın çözüm ve diyalog arayışlarına destek olacağını yineledi.

    ‘SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNİ DESTEKLEMEK İSTİYORLARSA, BU ÜLKENİN MEŞRU HÜKÜMETİYLE İLİŞKİLERİNİ NORMALLEŞTİRSİNLER’

    Ayrıca, birtakım ülkeler ile uluslararası toplulukların tavrını da yararsız bulduğunu söyleyen Koşaçev "(Türkiye'ye yönelik) kınama açıklamalarının herhangi bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Suriye'nin egemenliğini desteklemek isteyen her kim varsa, bu ülkenin meşru hükümetiyle ilişkilerini normalleştirsinler."

     

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (163)

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    Etiketler:
    Şam, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Kürtler, Facebook, Federasyon Konseyi, Barış Pınarı Harekatı, Konstantin Kosaçev, Türkiye, Suriye, Rusya
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