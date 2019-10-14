Rusya: Türkiye ve Suriye arasında açık bir çatışma yaşanması riski düşük

"Bunun yanında Türkiye ile Suriye arasında açık bir çatışma yaşanması riski yine de yüksek değil. Zira görünüşe göre Ankara'nın güç kullanarak Suriye topraklarını ele geçirmek gibi bir niyeti yok" diye devam eden Rus Senatör, "(Türkiye) Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın maksadı tamamıyla olağan: Türkiye'nin sınırdaki bölgelerinde 3.5 milyon Suriyeli göçmen birikmiş durumda, Ankara da göçmenlerin bir milyonunu şu anda askeri operasyon gerçekleştirmekte olduğu topraklara yerleştirmeyi tasarlıyor" ifadelerini kullandı.
‘ANKARA İLE ŞAM ARASINDA DİYALOG KURULMASINDA ISRARCI OLMAMIZ BUNDANDIR’
Koşaçev, "Rusya'nın, ilk olarak Kürtler ile Suriye hükümeti, ikinci olaraksa Ankara ile Şam arasında diyaloğun aktif hale getirilmesinde ısrarcı olması da bundandır" dedi.
‘GEREKÇELERİ NE OLURSA OLSUN TÜRKLERİN, KOMŞULARININ TOPRAKLARINI İŞGAL ETTİĞİ AÇIK’
"Türklerin gerekçeleri ne olursa olsun komşu ülkelerinin topraklarını işgal ettikleri açıktır" diye devam eden Rus Senatör, "Bu da ortak bir görev olan terörle mücadeleye hiçbir biçimde yardımcı olmamaktadır" vurgusunu yaptı.
‘RUSYA DİYALOG ARAYIŞLARINA DESTEK VERMEYE HAZIR’
‘SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNİ DESTEKLEMEK İSTİYORLARSA, BU ÜLKENİN MEŞRU HÜKÜMETİYLE İLİŞKİLERİNİ NORMALLEŞTİRSİNLER’
Ayrıca, birtakım ülkeler ile uluslararası toplulukların tavrını da yararsız bulduğunu söyleyen Koşaçev "(Türkiye'ye yönelik) kınama açıklamalarının herhangi bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Suriye'nin egemenliğini desteklemek isteyen her kim varsa, bu ülkenin meşru hükümetiyle ilişkilerini normalleştirsinler."
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