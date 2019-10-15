‘Suriye, Adana Mutabakatı gereğince Türkiye’ye zarar verebilecek hiçbir ihlale izin vermeyecek’

Suriye hükümetinin Cenevre görüşmelerindeki heyetinin eski üyesi olan Danura, Sputnik’e açıklamasında, “Suriye, uluslararası hukuka ve imzalanan anlaşmalara güveniyor, böylece diğer ülkelerin egemenliğine duyulan saygı ifade ediliyor. Türkiye’nin Adana Mutabakatı’nı, genişleme hedefini gizlemek için kılıf olarak kullanması bile Suriye’yi anlaşmadan çekilmeye zorlamayacak” ifadelerini kullandı.

Uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anlaşmada, Suriye’nin Türkiye’nin güvenlik ve istikrarına zarar verebilecek hiçbir ihlale izin vermeyeceği belirtiliyor. Bu anlaşma, komşunun güvenliğiyle ilgilenmesi gereken ülkelerin iki taraflı sorumluluğuyla ilgili. Şam bunu uyguluyor”.