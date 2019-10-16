Rus uzman: ABD, Kürtleri kendi kaderleriyle baş başa bıraktı

ABD'nin daha önce hamilik yaptığı Kürtleri kaderin eline terk ettiğini belirten Rus askeri uzman Korotçenko, Kürtlerin de Suriye ordusuyla işbirliği yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Sputnik'e demeç veren Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi ve Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, "Türkiye'nin harekatının bölgedeki durumu değiştirdiğini görüyoruz. Kürtler, hamileri ABD tarafından kaderin eline terk edildi. Kürtler, bu koşullar altında ya yok olacaklar ya da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetiyle işbirliği yapacaklar" dedi.

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden ayrılmasıyla orada bir güvenlik açığı oluştuğunu da kaydeden Korotçenko, Suriye ordusunun fiilen kimsenin elinde bulunmayan bu bölgelerde kontrol sağladığını ve meşru hükümetin sahasını genişlettiğini sözlerine ekledi.