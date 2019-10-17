'Türkiye'nin başlattığı operasyon Kürtleri Suriye'yle işbirliğine zorladı'

Eski Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Kıdemli Orgeneral Leonid İvaşov, "Kürtler Suriye hükümet güçleriyle ciddi bir işbirliğine girerek yaşadıkları ve kontrol ettikleri bölgelere Suriye ordusunu kendileri davet etti" dedi.

İvaşov, Kürt güçleri ve Suriye ordusunun bundan sonraki adımlarının terorist kalıntılarını temizlemek ve Türkiye’nin başlattığı hareketi durdurmak olacağını belirtti.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) pazar günü, Türkiye ve desteklediği grupların saldırılarını engellemek ve Suriye ordusunun sınırların tamamını koruması için Suriye hükümetiyle anlaştıklarını duyurmuştu.

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.