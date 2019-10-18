'ABD Suriye'de katliamı kışkırtıyor'

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Myles B. Caggins, Twitter açıklamasında, koalisyon personeli ve taktik teçhizatın çekilmesini takiben F-15 jetlerinin Lafarge çimento fabrikasında yer alan mühimmat deposunu yok etmek için planlanmış hava saldırıları düzenlediğini belirtmişti.

Konuyla ilgili Radyo Sputnik’e konuşan Rus askeri uzman, Ulusal Güvenlik Uygulama Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı, Emekli Albay Aleksandr Jilin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Amerikalılar, bence, acele bir şekilde durumu yeniden biçimlendirmeye çalışıyorlar ve Anglo-Sakson yasaları gereği, başkalarının eliyle bir katliamı kışkırtıyorlar. Amerikalıların eylemlerinin Suriye’nin çıkarına siyasi bir çözüm arayışıyla hiç bir ilgisi yok. Orada bulunan tüm tarafları karşı karşıya getirecek bir tuzak kuruyorlar. Böylelikle, her zaman yaptıkları gibi, bu savaşın ateşine odun attıktan sonra bir kenara çekilip kendi çıkarlarını koruyacaklar. Mühimmat deposunu havaya uçurmaları, gitmekte çok acele ettiklerini gösteriyor. Zaman kaybetmemek ve cephanelikteki mühimmatın İŞİD’e karşı savaşacak güçlerin eline geçmemesi için havaya uçurdular."