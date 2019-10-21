Rus uzman: Putin ile Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine ve Kürt meselesine ilişkin anlaşma yapabilir

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Vladimir Yurtayev, yarın Soçi'de kritik bir zirve gerçekleştirecek olan Putin ve Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine ve Kürt meselesine ilişkin anlaşma yapabileceğini belirtti.

Sputnik'e verdiği demeçte Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak zirveyi değerlendiren Yurtayev, iki liderin Suriye'nin kuzeyine ve Kürt meselesine ilişkin anlaşma yapabileceğini kaydetti.

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Özellikle Suriye Kürtlerin yaşanan gelişmelerden ders çıkardığını umduğunu dile getiren Yurtayev, "Zira Kürtler etrafında yaşanan gelişmeler, Suriye topraklarında yeni devlet oluşumlarının kurulmasıyla ilgili projeksiyonlarda onlar için tasvir edilenler hiç örtüşmüyor. Putin ile Erdoğan'ın doğrudan Soçi'de veya başka formatlarda Suriye'nin kuzeyiyle ilgili yapacağı anlaşmaların ne kadar derinlemesine olacağı Kürtlerin tutumuna bağlı" ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin kuzeyindeki mesele, Kürt güçlerin pozisyonunun ne kadar çok değişeceği ve varılan anlaşmaların ne kadar derinlemesine olacağıdır. Kürtlerin hem Suriye'ye, belki de, hem Türkiye'ye tam olarak hangi garantiyi vereceğini söylemek güç" diye devam eden Rus uzman, burada sadece tek bir vaat bulunduğunu ve bunun da Kürtlerin Suriye topraklarında yaşayacağı olduğunu kaydetti.

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Bugün itibarıyla gelinen noktada Suriye'de toprak bütünlüğünü ülkenin resmi sınırları dahilinde yeniden sağlama ve seçimleri düzenleme umudunun doğduğunu belirten Yurtayev, bunların gerçekleşmesi halinde, en azından Ortadoğu'nun bu bölgesinde uzlaşma şeklinde bir sonuç elde edileceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, yarın Soçi'de bir araya gelecek Putin ile Erdoğan'ın Türkiye'nin ABD'yle yapılan anlaşma kapsamında Kürt güçlere tanıdığı 120 saatin ardından Suriye'de oluşacak durumu konuşacağını söylemişti.