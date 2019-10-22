Rus Senatör: Yaptırımlar veya tehditler Ankara’nın tavrını değiştirmeyecek

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Barış Pınarı Harekatı’nın yeniden başlayabileceğine ilişkin sözlerini değerlendirdi.
Twitter’dan açıklama yapan Puşkov, “Ankara son derece ciddi: Yaptırımlar veya tehditler tavırlarını değiştirmeyecek” ifadelerini kullandı.
Глава МИД Турции Чавуш-голу, выступая в Стамбуле, подтвердил: Турция не свернёт военную операцию на севере Сирии, пока вооруж. формирования курдов не покинут «зону безопасности» на границе с Турцией. Анкара настроена весьма серьезно: санкции или их угроза не изменят ее подхода.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 21, 2019
Çavuşoğlu, YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki durumu ile ilgili “35 saat kaldı. 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyona yeniden başlayacağız” açıklamasını yapmıştı.
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