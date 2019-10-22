Rus Senatör: Yaptırımlar veya tehditler Ankara’nın tavrını değiştirmeyecek

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 35 saat içinde Suriye’nin kuzeyinde harekata yeniden başlayabilecekleri açıklaması ile ilgili “Ankara son derece ciddi. Yaptırımlar veya tehditler tavırlarını değiştirmeyecek” değerlendirmesini yaptı.