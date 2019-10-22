‘Türkiye, dünya meselelerinde daha büyük role talip’

TRT World’un düzenlediği foruma katılan Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Erdoğan, İstanbul’daki Word Forum’da, uluslararası örgütleri ‘deri değiştirmeye’ çağırdı, çünkü dünya, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki gibi değil artık. Ayrıca, dünyanın geleceğine sadece 5 ülkenin karar verdiği BM ve Güvenlik Konseyi’nin reform edilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye açıkçası dünya meselelerinde daha büyük role talip” diye yazdı.

Rus Senatör, izlenimini şu ifadelerle paylaştı:

“Bu arada, ABD ve NATO’nun politikasındaki ‘daha eşit olan hayvanlar’ ve çifte standartlar ile ilgili açıklama, İstanbul’daki forumun tam dolu salonunda oldukça sıcak alkış topladı, Polonya temsilcisinin bundan rahatsız olurken NATO temsilcisi açıkça şaşkınlık yaşadı. İnsanlar gerçeği görüyor”.

Puşkov’un mesajı, takipçilerin yoğun ilgisini gördü.

Takipçilerden biri, Türkiye’ye işaret ederek, “Avrupa’nın en büyük ordusu şaka yapmaz” yorumunda bulundu.

Bir diğer takipçi de mevcut durumda, “Washington’un yapacağı tek şey kalıyor: başını taşlara vurmak ve diş gıcırdatmak ve sessizce hegemonyasının sonunu karşılamak” diye yazdı.