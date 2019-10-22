‘Türkiye, dünya meselelerinde daha büyük role talip’

Rus Senatör, izlenimini şu ifadelerle paylaştı:
“Bu arada, ABD ve NATO’nun politikasındaki ‘daha eşit olan hayvanlar’ ve çifte standartlar ile ilgili açıklama, İstanbul’daki forumun tam dolu salonunda oldukça sıcak alkış topladı, Polonya temsilcisinin bundan rahatsız olurken NATO temsilcisi açıkça şaşkınlık yaşadı. İnsanlar gerçeği görüyor”.
Puşkov’un mesajı, takipçilerin yoğun ilgisini gördü.
Takipçilerden biri, Türkiye’ye işaret ederek, “Avrupa’nın en büyük ordusu şaka yapmaz” yorumunda bulundu.
Bir diğer takipçi de mevcut durumda, “Washington’un yapacağı tek şey kalıyor: başını taşlara vurmak ve diş gıcırdatmak ve sessizce hegemonyasının sonunu karşılamak” diye yazdı.
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