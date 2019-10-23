'İran, Putin ile Erdoğan'ın Suriye kararına saygı duyuyor'

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Hüseyin Şeyhülislam, Sputnik’e açıklamasında, "Anlaşmanın kağıda dökülmesi saygıyı hak ediyor. Ama bu yeterli değil ve anlaşmanın hayata geçirilmesi önemli. Bu savaş sırasında birçok kişinin yerinden olduğunu izledik, bu sığınmacıların evlerine normal hayatına geri dönmesi gerekiyor. Maalesef birçok kişi öldü. Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu sırasında da insanların ölmesi üzücü. Türkiye durumu hayata döndürmeli, bu böyle devam edemez. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı göstermeli" ifadelerini kullandı.

"Bu operasyona (Barış Pınarı Harekatı) ihtiyaç yoktu aslında" diyen İranlı uzman, "Suriye kendisi Türkiye sınırına ordu birliklerini gönderip güvenliğini sağlayabilirdi. Eskiden bu iki ülke arasında Adana Anlaşması vardı. Türkiye ve Suriye arasında aracı olmayı teklif ettiğimizde bu anlaşmayı gerekçe gösterdik. Ve bu proje (Suriye ve Türkiye arasındaki anlaşmazlığın çözümü) hayata geçirilebilirdi" yorumunda bulundu.

Putin’in Suriye kararlarına saygı duyduklarını söyleyen Şeyhülislam, "Özellikle Amerikalıların Ortadoğu bölgesini parçalara ayırmaya çalıştığı bir dönemde bu adımlar sayesinde Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunacağını umuyoruz. Her halükarda Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz ama çıkış yolunun askeri operasyon olmadığını düşünüyoruz" dedi.