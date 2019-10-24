'Putin ile Erdoğan görüşmesi birçok soru işaretini ortadan kaldırdı'

Radyo Sputnik’in yayınına katılan Rus siyaset bilimci Yevgeniy Ben, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Rusya ve Türkiye arasında Salı günü Soçi’de varılan anlaşmayı desteklemesinin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Rusya, gerçekten de Orta Doğu gibi zor bir coğrafyada durumu tamamen kontrol ettiğini gösterdi. Burada, bütün taraflarla sürekli diyalog halinde olmanız gerekiyor. Soçi’deki görüşmeden sonra, Putin’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı telefonla arayarak varılan anlaşmayla ilgili bilgi vermesi ve Esad’ın bunu kabul etmesi önemlidir. Bu önemlidir, çünkü Suriye ordusuyla Türk birlikleri temas hattında bulunuyor. Bu görüşmenin gerçekten de durumu yeniden biçimlendirdiğini ve bir çok soru işaretinden kurtardığını düşünüyorum. Şimdi artık, farklı tarafların etkileşimini organize etmek kalıyor. Bundan kasıt, Suriye ordusu, çekilen Kürt güçleri, operasyonlarını durduran Türk birlikleri ve Rus askerleridir”.