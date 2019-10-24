Suriyeli siyasetçi: Kürtler, Şam’ın kanatları altına girmek zorunda

Suriyeli siyasetçi Süleyman Halil, ABD’nin desteğinden mahrum kalan Kürtlerin, Şam ile müzakerelere başlamak, federasyon ve özerklik taleplerinden vazgeçmek dışında bir seçeneklerinin kalmadığını söyledi.

Sputnik’e konuşan Suriye Ulusal Sosyalist Partisi Siyasi İşler Departmanı Üyesi Süleyman Halil, şu ifadeleri kullandı: “Bugün, Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma, Kürtlere başka bir seçenek bırakmadı. Suriye’de federasyon ve özerk idare hayalleri geçmişte kaldı. ABD’nin çekilmesiyle her şey bitti. Bugün Suriye devleti, Suriye halklarının barışçıl bir hayat sürmelerinin tek garantisidir. Başka seçenekleri yoktur. ABD ile ittifak planları boşa çıktı. Bugün Kürtlerin devletin kanatları altına girmekten başka çareleri yok”.

Moskova ile Ankara arasında varılan anlaşmanın Rusya’nın başarısı ve ABD’nin Ortadoğu’daki rolünün azaldığını gösterdiğini belirten Halil sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu Rus siyasetinin başarısıdır ve bizler Suriyeliler olarak, özellikle Suriye ordusunun ülke genelinde yayıldığı gerçeği göz önüne alındığında, bu durumu memnuniyetle karşılıyoruz. Ordu, ülkenin bütünlüğünün tek garantisidir.”

Washington’un güçlerini kuzeydoğu Suriye’den çekme kararıyla ilgili soruya yanıt veren Halil, ABD’nin eylemlerinin Suriye ihtilafına dahil olan tüm taraflarca başından beri bilindiğini, Washington’un Suriye’de dostu olmadığını, sadece ‘pragmatik çıkarları’ olduğunu açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.