'NATO, Suriye'deki gelişmelerin rehini oldu'

Sputnik'e demeç veren Rusya Stratejik Komünikasyon Merkezi Başkanı Dmitriy Abzalov, "Bu, hatalı bir tarafın durumu kotarma çabası. ABD Başkanı Donald Trump'a göre, Türkiye'yle anlaşan Rusya değil ABD. Aynı durum şimdi de NATO için geçerli olacak. NATO, Moskova ile Ankara arasındaki müzakere sürecinin sonuçlarını 'kendi üzerine alma' gereksinimi duyuyor" dedi.

Suriye'de ABD'li askerlerin yanı sıra Avrupalı askerlerin de bulunduğunu ancak ABD'nin birliklerini geri çekme sürecini Avrupalı partnerleriyle koordine etmediğine dikkat çeken Abzalov, "Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat konusunda da Avrupa'ya kimse bir şey sormadı. İttifak, kendi katılımı olmadan oluşan bu gündemleri takip etme ihtiyacı duyuyor" ifadelerini kullandı.

NATO'nun böylelikle kendi katılımı olmadan yaşanan bu gelişmelere tepki verme çabası içinde olduğunu kaydeden Rus uzman, "İttifak, Suriye'deki gelişmelerin rehini oldu. Koalisyon oraya IŞİD'le mücadele yükümlülüğü altında gitti. Daha sonra Trump, kimseye bilgi vermeden çekildi ve şimdi NATO'nun bu konuyla ilgili bir şey yapması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.