'Rusya-Azerbaycan-Türkiye jeopolitik 'üçgeni' oluşturmalı'

Rus siyaset uzmanı Sergey Markov, Rusya, Azerbaycan ve Türkiye’nin arasındaki jeopolitik birliğin küresel gelişimin meyillerine uygun olacağını ve Rusya vatandaşlarına bu ülkelerdeki durumu daha iyi anlama imkânı sağlayacağını belirtti.

Rus-Türk Toplumsal Forumu (RTTF) Genel Sekreteri, Politik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü Sergey Markov, insani alanda Rus-Azeri işbirliğine adanan konferansta Rusya, Azerbaycan ve Türkiye’nin arasındaki jeopolitik birliğin küresel gelişimin meyillerine uygun olacağını ve Rusya vatandaşlarına bu ülkelerdeki durumu daha iyi anlama imkânı sağlayacağını açıkladı.

Markov, “Azerbaycan, Rusya ve Türkiye arasında arabulucu rolü oynayan hem Rus, hem de Türk dünyasının bir parçası. Üç ülke arasında jeopolitik bir üçgen oluşturmanın zamanının geldiği kanısındayım" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu üç ülkenin kendi aralarında harika ilişkiler kurduğunu görüyoruz, ancak aynı zamanda ‘birlik üçgeni’ çalışmıyor."

Dünya genelinde ‘blok’ bilincinin geçmişte kalmaya yüz tuttuğunu ifade eden Markov, "NATO bunun mükemmel bir örneği, ittifak ‘ufalanır’ hale geldi ve kriz geçirdiği ortada, bu nedenle dünya konjonktürü aşamalar halinde sert bloklardan ‘yumuşak’ birliklere geçiş yapıyor ve ‘üçgenler’ şu anda bunun en uygun formatı" diye konuştu.

Rusya, Azerbaycan ve İran’ın üç taraflı format olarak Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'na, ayrıca (Rusya, İran ve Türkiye’nin oluşturduğu) ‘Astana Üçlüsüne’ yönelik başarılı çalışmalarına dikkat çeken Markov, "Rusya, Azerbaycan ve Türkiye’nin arasında jeopolitik birliğin kurulması umut verici ve küresel gelişimin meyillerine uygun olacak" ifadelerini kullandı.