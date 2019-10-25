Rus siyaset bilimci: NATO, Türkiye’nin sınır güvenliği meselesini önemsemedi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin operasyonunu 'sınırsız işgal' ifadeleriyle tanımlayarak, operasyonun Koalisyon güçlerinin 'müttefik Kürt güçleriyle birlikte' IŞİD'e karşı verdiği mücadelenin kazanımlarını tehlikeye attığını ileri sürmüştü.

Esper ayrıca, "Türkiye bizi çok kötü bir pozisyona sokuyor. Türkiye yanlış yolda ilerliyor ve Rusya'ya yakınlaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Rus siyaset bilimci Aleksey Anpilogov, ABD Savunma Bakanı’nın sözlerinin NATO ve ABD’nin Türkiyey’le ilişkilerindeki çıkmazı gösterdiğini ifade etti:

"Bu açıklama, NATO’nun özellikle de ABD’nin Türkiye’yle ilişkilerinde vardıkları çıkmazı gösteriyor. Bu ilişkiler, sonu nereye varacağı beli olmayan bir gösteriye dönüştü. Bunun bir trajedi mi yoksa başarısız bir komedi öyküsü mü olduğu beli değil. NATO, Türkiye’nin sınır güvenliği meselesini önemsemediğinden bu duruma düştü. Ve şimdi Türkiye, Kürtler sorunu konusunda ya tek başına ya da Rusya’yla birlikte, Kuzey Atlantik İttifakı’nın deyimiyle kabul edilemez adımlar atmak zorunda kalıyor."