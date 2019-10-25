Rus vekil Novikov: ABD’nin dış politikasındaki tutarsızlık konumunu güçlendirmiyor

ABD’li üst düzey bir yetkilinin, Suriye konusunda Rusya’yla anlaşma yapan Türkiye ve diğer ülkelerin dikkatli olmaları gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Novikov, "Bu aslında çok komik bir durum. Washington’un dış politika kararlarındaki tutarsızlık ve uyumsuzluk derecesi artıyor ve bu Beyaz Saray’ın konumunu güçlendirmiyor" dedi.

ABD’nin çok zor durumda bulunduğunu kaydeden Rus politikacı, "Önce Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamaya kalkıştılar ama hemen geri vites yaptılar. Ne yaparlarsa yapsınlar Ankara’yı tam izole edemediler. Rusya ise bir yandan Suriye’de barışçıl çözüme ulaşma, diğer yandan da Türkiye’yle ilişkileri geliştirme fırsatını sağlayan bir davranış modelini seçti. Soçi’de varılan mutabakat, Rusya’nın uyguladığı politikasının doğru olduğunu gösterdi. Bu bağlamda ABD’nin yaptırımları kaldırdığını açıklamaktan başka yolu kalmadı" ifadelerini kullandı.

Novikov, "Şunu söylemek gerekir ki, bu tür sorunlar, ülkeler arası ilişkilerde bir kez ortaya çıkınca çok çabuk çözülemiyor" diye ekledi.