'Soçi Mutabakatı, diplomaside eşsiz bir durum'

Rus uzman Starikov, Rusya ve Türkiye’nin vardığı anlaşma sonucu tüm tarafların kazandığını, bunun da diplomaside eşsiz bir durum olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelerek Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Soçi görüşmesinin sonuçlarını değerlendiren Rus gazeteci ve politika uzmanı Nikolay Starikov, Zvezda televizyonuna açıklamasında, şu yorumda bulundu:

"Yapılan anlaşma sonucu tüm taraflar kazandı. Bu, diplomaside eşsiz bir durum. Kürtler varlığını sürdürüyor, savaşsız yaşama fırsatını yakalamış oluyorlar. Suriye hükümeti neredeyse ülkenin tüm toprakları üzerinde kontrol sağlamış oluyor. Türkiye güvenli bölge elde etmiş oluyor, artık bu bölgeden Türkiye’ye saldırı gerçekleşmeyecek. Rusya da uluslararası otoritesini artırıyor. Yani herkes kazanıyor."