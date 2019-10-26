Fransız diplomat: Rusya yeniden dünya gücü haline geldi

Fransız diplomat Jean de Gliniasti, Rusya’nın yeniden devletlerin egemenliğini savunan bir dünya gücü haline geldiğini söyledi.

Fransa’nın eski Moskova Büyükelçisi, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü üyesi Jean de Gliniasti, Le Figaro’ya verdiği röportajda, Rusya’nın başarısının herkesle konuşma ve anlaşabilme becerisinde yattığını belirtti.

Suriye’de çatışmaların durmasını Amerikalıların değil, Rusların sağladığını vurgulayan Fransız diplomat, Rus-Türk mutabakatının Suriye sınırlarını fiili olarak savaş öncesi duruma getirdiğini de sözlerine ekledi.

De Gliniasti, Rusya’nın Suriye’de devletin egemen olması ilkesini savunduğunu, ancak ABD’nin her ne kadar Moskova’nın artan etkisini itiraf etse de bölgedeki etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

De Gliniasti’ye göre, Avrupa ve özellikle Fransa, bölgede durumun kontrolünü kaybetti ve Ortadoğu’yu uzun süreliğine terk etme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Soçi’deki Rusya-Afrika zirvesi ve Moskova ile Afrika kıtası ülkeleri arasındaki ilişkiye de değinen Fransız diplomat, Rusya’nın çarlık döneminden beri bu bölgeyle ilişkilerini geliştirdiğini ve Sovyetler Birliği döneminde Afrikalıların kendilerini sömürgeci baskılardan kurtarmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

De Gliniasti, Moskova’nın ekonomi dışında, dünya gücü olarak dış siyasetinin iki önemli ayağının daha olduğunu, bunların da yumuşak güç ve güvenlik olduğunu vurguladı.

Fransız diplomata göre, Rusya’nın özelliği, büyük finansal imkanlara sahip olmadığı halde bir dünya gücü olmasıdır. Rusya tüm bu eksikliklerini büyük bir diplomatik zekayla kapatıyor.