Rus askeri uzman, S-400'lerin kimler için 'ölümcül tehdit' olduğunu açıkladı

National Interest yazarı Charlie Gao, S-400’ün sahip olduğu imkanların, önceki hava savunma sistemlerinden iki kat daha fazla olduğunu, mümkün olan tüm hava hedeflerini tespit etme yeteneğine sahip yeni ve çok daha hassas radarlara sahip olduğunu belirtmişti.

S-400’ü, selefinin tüm güçlü yanlarını miras alan derin modernizasyon ürünü olarak gösteren Gao, bu durumun yeni hava savunma sistemini 'çok daha ölümcül tehdit' yaptığı yorumunda bulunmuştu.

Rusya Askeri ve Politik Gazetecilik Merkezi’nden Boris Rojin, National Interest’te yayınlanan S-400’le ilgili makaleyi radyo Sputnik’e değerlendirdi:

"Bu, tipik bir propaganda ifadesidir. Çünkü bu, savunma sistemidir. Yani, bu sistem her şeyden önce, saldırgan için tehlike teşkil eder. Bu nedenle S-400’ün daha önce Amerika’ya bağımlı olan bazı ülkelere tedarikine karşı çıkılıyor. Bu ülkeler artık, zor uygulama yöntemleri daha az etkili olduğu için daha bağımsız hareket edebiliyorlar. Çünkü, S-400 hava saldırılarına karşı yüksek seviyede koruma sağlıyor."