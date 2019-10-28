Gorbaçov, NATO’nun genişlemesini ‘Batı’nın en büyük stratejik hatası’ olarak tanımladı

Gorbaçov, Sputnik’in metnine ulaştığı ‘Bahiste Neler Var: Küresel Dünyanın Geleceği’ adlı yeni kitabında, NATO’yu genişletme kararını Batı’nın en büyük stratejik hatası olarak tanımladı.

Rus politikacı, “Ben hiçbir zaman düşüncemi gizlemedim: NATO’yu genişletme kararı Batı’nın en büyük stratejik hatası, Avrupa ve dışında askeri-politik durumun istikrarsızlaştırılmasına yönelik bir adım oldu” diye yazdı.

Soğuk Savaş’ın sonlarında bu konunun ne şekilde görüşüldüğünü de anlatan Gorbaçov, o zamanlar NATO’da da, Varşova Paktı’nda da askeri doktrinleri değiştirme sürecine girildiğini, bu ittifakların üyelerinin imzaladığı silahlı kuvvetleri azaltma anlaşması yapıldığını ifade etti:

“Varşova Paktı’nın var olduğu koşullarda, beni eleştirenlerin talep ettiği üzere NATO’nun Doğu Avrupa’ya yayılmaması ile ilgili geri tarihli bir tür ‘hukuki bağlayıcılığı olan anlaşmanın’ önerilmesi absürt, saçmalık olurdu. Bizi, Varşova Paktı’nı kendi ellerimizle yıkmakla suçlanacaktık.”

Sovyet yönetiminin o zamanki koşullarda ‘imzalanan anlaşmalara titizlikle uyulmasını’ talep etme hakkına sahip olduğunu yazan Gorbaçov, ancak daha sonra NATO’nun genişletilmesi yönünde alınan kararın tarafların arasındaki güveni baltaladığını vurguladı ve ekledi: "Rusya’nın bundan bir takım sonuçlar çıkarmaması mümkün değildi."