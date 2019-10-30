'ABD’nin Karadeniz’deki hamleleri istikrara katkı yapmıyor'

Aegis füze savunma sistemi ve Tomahawk seyir füzesiyle donatılmış olan ABD destroyeri, Ukrayna’nın Odessa ve Gürcistan’ın Batum limanlarını ziyaret etti. Romanya savaş gemileri ve Gürcistan sahil güvenlik gemileriyle ortak tatbikatlar gerçekleştiren ABD destroyeri, 2019’un başından bu yana yedinci kez Karadeniz’e girmiş oldu.

ABD 6. Filosu komutanı Lisa Franchetti’ye göre, USS Porter destroyerinin Karadeniz’i ziyareti “bölgesel istikrarı artırma” amaçlıydı.

ABD’nin bu tür eylemlerinin ardından “bölgesel istikrar” artıyor mu? Türkiye, ABD’nin füze savunma sistemleri ve seyir füzeleriyle donatılmış savaş gemilerinin Karadeniz’deki rotasyonunu nasıl değerlendiriyor?

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Bölümü kıdemli araştırma görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar uzmanı Dr. Andrey Boldırev, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“ABD ve NATO savaş gemilerinin Karadeniz’e girmesi, 2014’te başlayan rotasyon politikasının devamı niteliğindedir. NATO’ya ait gemilerin Karadeniz sularında kalma süreleri belirlenen tarihleri aşmadığı için, Karadeniz için bir tehdit oluşturmuyor, ancak bölgedeki istikrara katkı da yapmıyor.

Gösteri niteliği taşıyan bu ziyaretlerin amacı, Rusya ve uzun süredir Karadeniz bölgesindeki NATO’nun amiral gemisi olarak ABD’nin ilgisini çekmeyen Türkiye’ye karşı bilinen ‘gerginliği’ canlı tutmaktır.

Türkiye, dışarıdan göründüğü kadarıyla, NATO’nun düzenli ziyaretlerini sakin karşılıyor. Ancak, benim görüşüme göre Türkiye, 2030 Programına uygun olarak deniz kuvvetlerini modernize ettiği ana kadar onlara göz yumacak.”