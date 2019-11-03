ABD kaynaklı askeri dergi, SSCB’nin son gizli uçağını anlattı

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), şu anda Kinjal hipersonik füze sistemlerini taşıyan dördüncü nesil önleme avcı uçağı MiG-31’in Sovyetler Birliği’nin son yıllarında Batı ülkeleri için bilmece olduğunu yazdı.

Dergide yayınlanan makalede, şu anda Kinjal füze sistemlerini taşıyan dördüncü nesil hipersonik önleme avcı uçağı MiG-31’in (NATO kod adı Foxhound) Sovyetler Birliği’nin son 10 yıllık döneminde Batı ülkeleri için tam bir bilmece olduğu belirtildi.

Yazıda, bu uçağın Batılı ülkeler için bir sır olmasının nedeninin, Rusya’nın uzun sınır çizgilerini korumak için kullanılan MiG-31’in sadece ülke ihtiyaçları için üretilmesi ve dışarıya ihraç edilmemesi olduğu kaydedildi.

MiG-31 jetinin MiG-25’in geliştirilmiş bir türevi olduğuna dikkat çeken dergi, yeni uçağın eskisinden farklı özelliklerini alt yarımküredeki hedefleri radar sistemiyle tespit edebilmek, hipersonik hızlarda düşük irtifada uçabilmek ve daha gelişmiş silah sistemleri ile donatılmış olmak şeklinde sıraladı.

Daha önce Amerikan We Are The Mighty portalı, Sovyet yapımı MiG-25 (NATO kod adı Foxbat) önleme avcı uçağının 50 yıl önce üretilmiş olmasına rağmen 2.8 ve hatta bazı durumlarda 3.2 Mach’a ulaşabilen dünyanın en hızlı ve en yüksek irtifa uçağı olmaya devam ettiğini yazmıştı.