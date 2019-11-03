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    Abdullah Öcalan

    Dilipak'ın iddiası: Öcalan 1972'den beri MİT elemanı; Bahçeli, Baki Tuğ bilmiyor olamaz

    © AP Photo / Abdurrahman Antakyali
    Analiz
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    Abdullah Öcalan'ın 1972 yılından beri MİT elemanı olduğunu iddia eden Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "12 Martçılar bundan habersiz olamaz. 12 Eylül’cüler de, 28 Şubatçı’lar da! Özal bilmiyor olamaz, en azından Güzel haber vermiştir. Türkeş ve Bahçeli bilmiyor olamaz. Erbakan bilmiyor olamaz. Baki Tuğ da biliyor Apo’yu" dedi.

    Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Abdullah Öcalan'ın 1972 yılından beri Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanı olduğunu iddia etti. "Bebek katili' filan artık bir anlam taşımıyor" diyen Dilipak, "Öcalan gençliğinde namaz kılan biri. Namaz kılan bir çocuktan, sosyalist devrimci maskeli bir terörist yetiştiren düzene lanet olsun! Bu düzenin sorumlusu kim? Darbeciler bu olanlardan habersiz olamaz. 1972’den beri bu adam MİT’e çalışıyormuş. 12 Martçılar bundan habersiz olamaz. 12 Eylül’cüler de, 28 Şubatçı’lar da! Özal bilmiyor olamaz, en azından Güzel haber vermiştir. Türkeş ve Bahçeli bilmiyor olamaz. Erbakan bilmiyor olamaz. Baki Tuğ da biliyor Apo’yu! Peki kimse niçin konuşmaz. Kim, neden korkuyor!" ifadelerini kullandı.

    Dilipak'ın "Öcalan’dan Mazlum Kobani’ye" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

    Abdurrahman Dilipak
    © AA / Arşiv
    Dilipak: Makam sahibi yaptıklarımız çalıyor, yalan söylüyor ve zina ediyorlar
    Bundan sonra Ferhat Abdi Şahin ya da Şahin Cilo veya Mazlum Kobani adını daha çok duyacakmışız! Öyle diyorlar. Pensilvanya’dan geliyor haber..
    Trump şu günlerde çok meşgul. DAEŞ’i birkaç parçaya bölüp, onlara komutanlar tayin etmesi, onlara hedef göstermesi, para, silah vermesi; onları eğitecek, donatacak adamlar tayin etmesi gerekiyor.

    Onların PR ve lobi çalışmaları var!.

    FETÖ ile mi uğraşsın, PKK ile mi uğraşsın, PYD ile mi, hangi birine yetişsin adam!

    Neyse PKK ve PYD’nin başına Mazlum Kobani isimli birini tayin ediyor.

    FETÖ’cü Tarık Toros’tan alıyoruz bu “Müjdeli haber(!)”i. Bundan sonra bu adı daha çok duyacağımızı söylüyor. Sanki bu ismi “Hocaefendi” tayin etmiş gibiler!.

    Zaten hep söylüyorum, FETÖ, BÇG ya da PKK ve benzeri örgütler hem aynı havuzdan besleniyorlar. Bunların kadrolarında şeyh de var fahişe de! Yok aslında pek farkları, tek farkları adları ve kostümleri.

    Twitter
    Dilipak: YPG'den alınan bölgelerde kenevir ve mantar ekimine önem ve öncelik verilmeli
    Ömür Çelikdönmez geçen gün Öcalan ve Karayılan’ın pabucunu dama atan PKK’nın yeni enternasyonal liderini açıkladı: Mazlum Kobani.

    Artık herkes yazıp söylüyor: Apo, MİT elemanı! Artık Ankara da bu işin aslını açıklasa. “Bebek katili” filan artık bir anlam taşımıyor. Uğur Mumcu’yu kim, niçin öldürdü. Ya da Eşref Bitlis’i! 

    Aslında Hasan Celal Güzel de, Muhsin Yazıcıoğlu da, Avni Özgürel de Apo’nun kim olduğunu biliyorlardı. Bülent Arınç da biliyormuş, Durmuş Yılmaz da! Olan bu memleketin Türk’ü ile Kürd’ü ile gariban çocuklarına oldu.

    Karayılan ya da Mazlum Kobani, Salih Müslüm bilmiyor mu idi bunu. Bir ara “Abdullah Öcalan aileden biri” dedim diye bana demediğini bırakmadılar. O derin aileden, derin devletin bir elemanı demek istemiştim aslında. Ama bunlar hem suçlu, hem güçlü.

    Öcalan ölene kadar konuşmayacak mı? Niçin! Neden korkuyorlar. Hiç mi Allah korkusu, ahiret kaygısı yok bunların. Hiç mi bunca insanın hayatına malolan bir cinayet konusunda vicdanları sızlamıyor!.

    Öcalan gençliğinde namaz kılan biri. Namaz kılan bir çocuktan, sosyalist devrimci maskeli bir terörist yetiştiren düzene lanet olsun! Bu düzenin sorumlusu kim? Darbeciler bu olanlardan habersiz olamaz. 1972’den beri bu adam MİT’e çalışıyormuş. 12 Martçılar bundan habersiz olamaz. 12 Eylül’cüler de, 28 Şubatçı’lar da! Özal bilmiyor olamaz, en azından Güzel haber vermiştir. Türkeş ve Bahçeli bilmiyor olamaz. Erbakan bilmiyor olamaz. Baki Tuğ da biliyor Apo’yu! Peki kimse niçin konuşmaz. Kim, neden korkuyor!

    © AA /
    Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü
    Apo, “27 Mayıs’ta Başbakanlık Müsteşarı Salih Korur’un kasasından çıkan örtülü ödenek hesabı kayıtlarında, Ağustos 1959’da 28 bin lira ödeme yapıldığı ortaya dökülen Refik Korkut’un, Sıhhiye’de bulunan Fikir Ajansı’nda getir götür işlerine bakmakta”ymış. Neşe Düzel, Radikal gazetesinde Avni Özgürel ile 27 Ekim 2003’de bir röportaj yaptı. Bu röportajında “Abdullah Öcalan’ın, MİT’in paravan kuruluşu olan Türkiye Fikir Ajansı’nda çalıştığını” söyledi. Özgürel, ayrıca Öcalan ile Türkiye Fikir Ajansı’nda 1966-67 yılları arasında karşılaştığını da açıkladı.

    PKK’nın kurulması aşamasında parayı “Pilot Necati” Necati Kaya bulmuş. Pilot Necati’yi Öcalan’la tanıştıran Ağrı’nın Tutak ilçesinden Abdurrahman Ayhan’mış.. Ayhan Siyasal Bilgiler Fakültesinden Ağrı’nın ünlü Polat aşiretinden biri. Ayhan daha sonra PKK ile yollarını ayırmış. Pilot Necati ve Öcalan’ın eşi Kesire ile iddialar ortaya dökülünce, Abdullah Öcalan da bu isimlerin MİT ve Özel Harp Dairesi mensupları olduklarını açıklayacaktır ama, birileri daldıkları derin uykudan uyanmayacaktır.

    Devlet, seçim kaygısı ile kırmızı bültenle aradığı “birader”i TRT’de ekrana çıkarıyor ama, sonrası sır oluyor. Kim, neden, nasıl bunu yaptı. Daha da önemlisi neden kimseden bu işin hesabı sorulmuyor. Arınç’a suikast planındaki kozmik oda ve Ankara’ya getirilen kamyonlar dolusu el bombası gibi!

    Bu yeni genç PKK lideri, Kushner lobisinin seçtiği biri olabilir. Örgütü ABD’nin emrine veren kişi olarak biliniyor. Abdullah Öcalan’ın “manevi evladım” dediği biri. Aslen Afrin/Suriye doğumlu. Suriye’nin El Malikiye (Derik) kasabası nüfusuna kayıtlı. 1967 doğumlu. 1990 senesinde, tam da SSCB’nin dağılma, tehlikenin renginin NATO tarafından Kızıldan Yeşile çevrildiği, F. Gülen’e yeni görevinin verildiği bir zamanda örgüte katılmış. Öcalan’ın, Suriye karargâhında idari işler sorumlusu imiş. 1997-2003 yıllarında PKK’nın Avrupa sorumlusu olmuş. Yani ABD kadar Avrupalılarla da çalışmış. İsrail’i de tanıyor, Vatikan’ı da. Öcalan’a İtalya’da siyasi sığınma hakkı verilmesi için lobi yapan da bu “manevi evlad”. Zaman zaman Suriye rejimine ters düşmüş ve hapse girmiş. Ardından PKK’nın bir diğer operasyonel kolu olan Halk Savunma Güçleri’nden (HPG) sorumlu olmuş. Suriye iç savaşının başlaması ile bölgeye Suriye’ye gelen Şahin, burada DAEŞ’e karşı koalisyon kurulması çalışmalarında önemli rol oynamış ve YPG temsilcisi olarak İranlılar ve Amerikalılar ile görüşmeleri yürütmüş. Bu süreçteki performansı, ABD’lilerle yakın teması sonucu 2014’te ABD ile PKK/PYD arasında ittifak kurulmasını sağlamış. O günden beri de ABD’nin en itibar gören elamanı haline gelmiş. Şahin Türkiye’yi de yakından bilen biri. 1996’da örgütün, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi sorumlusu olarak örgütte görev almış.

    Apo, bu dünkü “manevi evladı” için bugün ne düşünüyor aceba! Bu isim ABD ile Türkiye arasında 2. bir F. Gülen krizine benzer bir krize yol açar mı? ABD’nin tayin ettiği bir isim konusunda PKK, PYD, HDP bu işe ne der, onu bize zaman gösterecek! En önemlisi de, bu kirli oyun karşısında Kürtler bakalım ne yapacak! Selâm ve dua ile.

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    Etiketler:
    MİT, Abdullah Öcalan, Abdurrahman Dilipak
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