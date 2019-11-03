Sabah yazarı Uluç'tan Dilek İmamoğlu'na: Aldırmayın, aynen devam

Sabah yazarı Hıncal Uluç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun giydiği kıyafet nedeniyle başlayan tartışmaya dair, "Biz bu ülkede insanların, kılık ve kıyafetleri yüzünden eleştirilmeleri, ayrımcılığa uğramaları bitti sanıyorduk" dedi. Uluç Dilek İmamoğlu'na, "Aldırmayın Dilek Hanım. Aynen devam" sözleriyle destek verdi.

Uluç, "Erdoğan, Amerika’ya gitmeli!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Hanımı, Beylikdüzü günlerinden bilirim. Tanıdığım en zarif hanımefendilerden biridir. Fevkalade başarılı bir siyasetçi eşidir.

Şimdi onun Cumhuriyet Bayramı kıyafetini, bir takım magandalar dillerine dolamışlar. Sosyal medyadan bizim medyaya yayılmış..

Biz bu ülkede insanların, kılık ve kıyafetleri yüzünden eleştirilmeleri, ayrımcılığa uğramaları bitti sanıyorduk.

Biten bir şey yok. Mezhebine, yanına, tarafına göre, "Öteki"ne saldırı devam!.

O zaman.. Aldırmayın Dilek Hanım..