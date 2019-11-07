Avrupalıların çoğu, liberal toplum modelinden şikayetçi

Sputnik.Görüşler çerçevesinde yapılan bir araştırma, Avrupa halkının çoğunluğunun mevcut liberal toplum modelinden rahatsız olup alternatif bir modelin geliştirilmesi gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Fransız Ifop araştırma şirketinin Sputnik için gerçekleştirdiği araştırmaya katılan İtalyanların yüzde 80’i, Fransızların yüzde 73’ü, Almanların yüzde 61’i, ABD'lilerin yüzde 60’ı ve İngilizlerin yüzde 58'i, günümüzün toplum modelinden rahatsız olduklarını dile getirerek liberalizmin krizde olduğu ve alternatif toplumsal gelişme modellerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle son dönemde devletin ekonomiye müdahale etmemesi ilkesi, çok kültürlülük, geleneksel aile tanımında değişikliklerin yapılmasını öngören liberal toplum modeli tartışmaları sürüyor.

Bu bağlamda 2-15 Ekim 2019 tarihlerinde Sputnik için İtalya, Fransa, Almanya, ABD ve İlgiltere’de Ifop şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmanın katılımcılarından ‘Mevcut liberalizm modeli krizde, başka gelişim modellerine ihtiyaç vardır’ ile ‘Liberalizm, çağdaş toplum için iyi bir modeldir, sadece bazı değişikliklerin yapılması lazım’ görüşlerinden birini benimsemeleri istendi.

18 yaşın üzerindeki 5031 kişinin katıldığı araştırma, nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak yapıldı. Araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95'tir.