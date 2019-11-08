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01:47 08 Kasım 2019
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    AB - Türkiye

    'AB artık Türkiye'yi saflarında görmek istemiyor'

    © REUTERS / Francois Lenoir
    Analiz
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    Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye Raportörü Amor’un, AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklamasını değerlendiren Rus uzmanlar, AB’nin artık Türkiye’yi saflarında görmek istemediği görüşünde birleşti.

    AP’nin yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AA’ya açıklamasında, Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, “Taraflar arasında ciddi anlamda bir güven zedelenmesi oldu. Tekrar güveni inşa etmemiz gerekiyor. Yeni bir döneme başlamak için mevcut durumu gözden geçirmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

    Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Bölgesel Sorunlar ve Çatışma Sektörü Başkanı Konstantin Voronov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, IŞİD militanlarını ülkelerine gönderecekleri yönündeki açıklamasının artık AB’yi etkilemeyeceğini, çünkü tarafların artık kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını, aralarındaki ilişkilerin en dip noktada olduğunu söyledi.

    Sputnik’e konuşan Voronov, “AB ve Türkiye arasındaki ilişkiler bozuldu, güven çoktan yok. Bu kısmen Avrupa’nın suçu, zira üyelik konusunda defalarca Ankara’yı kandırdı. Bu ilişkilerin geleceği de yok, çünkü AB artık Türkiye’yi saflarında görmek istemiyor. Zira Türkiye iddialı olmakla birlikte topraklarında 3 milyondan fazla sığınmacı bulunduruyor, üyelik durumunda bunlar Avrupa’ya geçebilir. Türkiye, Avrupa için büyük baş ağrısı” yorumunda bulundu.

    Avrupa ülkelerinin, Ankara’nın gönderebileceği IŞİD militanlarını nasıl yargılayacağını bilmediğini söyleyen uzman, “Çünkü onların Avrupa’dan binlerce kilometre uzaktaki saldırı ve idamlara katıldığını kanıtlamak lazım. Söz konusu binlerce suçlu. Bu yüzden Avrupa ülkeleri için en kolay yol, onları vatandaşlıktan çıkartmak ve ülkeye almamak oldu” ifadelerini kullandı.

    © AP Photo / Zsolt Szigetvary
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    Avrupa-Atlantik Güvenliği Merkezi’nden Yuliya Kudryaşova da benzer görüşe sahip.

    Türkiye’nin, IŞİD militanlarının tutuklu olsa da topraklarında kalmasını istemediğini belirten Kudryaşova, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye için topraklarında çok sayıda IŞİD yandaşının bulunması yeni saldırılar riskini taşıyor. Bu yüzden Türk makamlar bu insanları ülkelerine göndermek istiyor. Ayrıca Ankara’nın Brüksel’le ilgili rahatsızlığı ayrıca AB’nin, Türkiye’de bulunan sığınmacılara yardım etme konusunda pek istekli görünmemesiyle ilgili” dedi.

    AB’nin, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek istememesinin, Ankara’nın gözünde Brüksel’in otoritesini iyice düşürdüğünü kaydeden Kudryaşova, “AB’nin, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için Suriye çözümüne katılması, hatta bazı konularda taviz vermesi gerektiği ortada. Ayrıca Türkiye’nin dondurulan üyelik sürecini çözmek lazım. Fakat AP buna hazır değil” yorumunda bulundu.

    Etiketler:
    Suriyeli sığınmacılar, IŞİD, Türkiye, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu (AP)
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