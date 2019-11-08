'Batı'nın ifade özgürlüğü sloganları büyük yalan'

Twitter’in, Filistin haber sitesi Quds News Network’un birkaç hesabını engellemesini değerlendiren İranlı diplomat Şeyhülislam, bu kararın, ABD ve İsrail’in ifade özgürlüğü ve insan hakları yalanının açık bir kanıtı olduğunu söyledi.

Al-Jazeera, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın, Filistinli Quds News Network haber sitesinin yüz binlerce takipçisi olan birkaç hesabını engellediğini bildirdi.

Bu ilk değil. Daha önce Facebook da Filistin medyasına ait birkaç hesabı kapatmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı, Tahran merkezli “Kutsal Kudüs’e Özgürlük” sivil toplum örgütünün Başkanı Hüseyin Şeyhülislam, Sputnik’e açıklamasında, şu yorumda bulundu:

“Bu adım öncelikle Batı’nın, özellikle de ABD’nin ifade özgürlüğü ve insan hakları sloganlarının büyük yalan olduğunu kanıtlıyor. Aslında suç işlemek ve tiranları desteklemek için mümkün olan tüm araçlardan yararlanıyor. Filistinlerin, onları topraklarından ve haklarından mahrum bırakan Siyonist rejimin zulmüne maruz kalan bir halk olduğu biliniyor. ABD’nin gaspçı rejimi de benzer şekilde hareket ediyor. İsrail Filistinlilerin, ABD ise Kızılderililerin topraklarına el koydu. Bu iki işgalci rejimi birbirine destek veriyor ve her konuda Filistinlilerin haklarını ihlal ediyor, bununla birlikte ifade özgürlüğü ve insan hakları sloganları arkasına saklanıyorlar.”

'ABD ve İsrail mağlup gibi görünüyor'

Diğer yandan Twitter’in Filistin medyasına ait hesapları kapatmasının, ABD ve İsrail 'rejimlerinin ne kadar korkak olduğunu ve Filistinlilerin dünyaya anlattığı gerçeklerden korktuğunu' gösterdiğini kaydeden İranlı uzman, “İnsan hakları ve ifade özgürlüğünü ihlal ederek gerçeğin sesini kapatmaya göze almışlarsa bu durumda onlar mağlup görünüyor. Böylelikle zalimler ve tiranlar, yalanlar ve enformasyon dolandırıcılığı yoluna girdiler” ifadelerini kullandı.