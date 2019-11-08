Rusya’dan Macron’un ‘NATO’nun beyin ölümü’ açıklamasıyla ilgili yorumlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Macron’un NATO’nun mevcut durumuna net tanımını sunduğunu belirterek, “Altın sözler. Gerçek ve özünü yansıtıyor. Tek bir aması var, Avrupa geleceğini tam olarak nasıl kontrol edecek?” ifadelerini kullandı.

“Woodrow Wilson’un maddelerinde” doğan, İkinci Dünya ile sınanan ve Avrupa’nın önce ekonomik sonra da politik entegrasyonu şekliden gelişen süreçlerin, sonu görülmeyen Avrupa savaşlarını durdurmak gibi başlıca sorunu çözmeye yardımcı olduğunu dile getiren Zaharova, “Diğer yandan bu süreçler mevcut özdeşlik ve kalkınma krizine yol açtı” diye yazdı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Twitter’den yaptığı açıklamada, ABD’ile körü körüne dayanışmanın sonuçta tüm Avrupa’yı komaya sokacağını belirterek, “Washington’un çizdiği rotayı çoktan terk etmek ve Avrupa kıtasının tüm ülkelerinin çıkarlarına uygun politika uygulamak gerekirdi” dedi.

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. Абсолютно точный диагноз. Слепая евроатлантическая солидарность с США в итоге введет Европу в кому.Давно пора покинуть фарватер Вашингтона и вести политику в соответствии с интересами всех стран Европейского континента.

#Макрон#НАТО#ЕС#Слуцкий — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) November 7, 2019

Slutskiy’in yardımcısı Natalya Poklonskaya da Avrupa ülkelerinin, ABD’nin oyununda birer araç olduklarını zamanla anlayacağını ve başlıca koruyucuları ve müttefiki olan Rusya ile askeri blok oluşturacak hale geleceklerini söyledi.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra NATO’da yaşananların 'beyin değil kanseri' andırmaya başladığını dile getiren Poklonskaya, “Herkes, ABD’nin kimseyi koruma amacını gütmediğini sadece kendi askeri sanayisinin çıkarları için diğer ülkeleri kullandığını biliyor ama bunu her seferinde yüksek sesle söyleyemiyor” dedi.

Rusya Subayları Prezidyumu Başkanı, Rusya Kahramanı unvanına sahip, Sputnik’e açıklamasında, Avrupa’nın güvenliğinin sadece Rusya’yla öngörülebilir ilişkilere bağlı olduğunu belirterek şu yorumda bulundu:

"Avrupa’nın çoktandır politik ve askeri bağımsızlığını geri kazanması, bağımsız ordu ve kendi güvenlik sistemini kurması gerekiyor. NATO, son 30 yıldır yaşadığı şekliyle kendini tükenmiştir."

Türkiye’nin S-400 sebebiyle açık bir şekilde ABD ile çatıştığını, Almanya’nın ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesini istediğini, Fransa’nın da doğrudan Rusya’yla diyalogu yeniden başlatma çağrısını yaptığını söyleyen Lipovoy, diğer yandan bazı Doğu Avrupa ülkelerinin aksine ABD askeri sanayisinin çıkarlarını esas aldığını belirterek, “Çünkü NATO, savaş uçakları, hava savunma sistemleri, hassas mühimmat ve diğer silah konusunda neredeyse tamamen ABD’ye bağımlı. Yani Avrupa ülkelerinin askeri sanayisi tamamen ABD’ye bağımlı ve tamamen yok olabilir” ifadelerini kullandı.