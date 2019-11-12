‘ABD’nin baskısı, Türkiye’yi daha da uzaklaştırıyor’

Washington’un böylelikle kendine karşı işbirliği için temel oluşturduğunu dile getiren Rus uzman, “Amerikalılar Ankara’ya baskı yapıyor. Amaç, Türkiye’yi dış politikasını değiştirmeye zorlamak. Ama henüz bu eylemler sadece Türkiye’nin daha da ABD’den uzaklaşmasına yol açıyor” ifadesini kullandı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien, CBS televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğunu söylemişti.
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