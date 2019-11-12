‘ABD’nin baskısı, Türkiye’yi daha da uzaklaştırıyor’

Rus medyasına konuşan, “Yaptırım politikasının yalnızca tek bir adresi olduğunda etkili olduğu ortada. Ama ABD gerçekte sadece rakiplerine karşı değil, müttefiklerine de karşı yaptırım savaşı başlattı. Bu müttefiklerden biri de Türkiye” dedi.

Washington’un böylelikle kendine karşı işbirliği için temel oluşturduğunu dile getiren Rus uzman, “Amerikalılar Ankara’ya baskı yapıyor. Amaç, Türkiye’yi dış politikasını değiştirmeye zorlamak. Ama henüz bu eylemler sadece Türkiye’nin daha da ABD’den uzaklaşmasına yol açıyor” ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien, CBS televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğunu söylemişti.